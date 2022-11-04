بيروت - منصور شعبان



أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، رد الطعون النيابية المقدمة من: زينة منذر ضد النائب فيصل الصايغ الفائز عن المقعد الدرزي في بيروت الثانية والنائب وضاح صادق الفائز عن المقعد السني في بيروت الثانية، والطعن المقدم من إيلي شربشي ضد النائبة سينتيا زرازير الفائزة عن مقعد الأقليات في بيروت الأولى، وطعن جوزفين زغيب ضد النائب فريد هيكل الخازن الفائز عن المقعد الماروني في كسروان، وطعن أمل أبو زيد ضد النائب الفائز عن مقعد جزين سعيد الأسمر.



وأعرب في مؤتمر صحافي، عن أمله في «الانتهاء من الطعون الـ 6 المتبقية خلال أسبوعين تقريبا»، مؤكدا أن «الكهرباء هي أكبر مشكلة نواجهها، وسنكمل عملنا ضمن الإمكانيات الممكنة».