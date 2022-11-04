القاهرة - سامي عبدالفتاح



استمرت أجواء «السوبر» المصري الذي فاز به الأهلي على الزمالك، في منافسات الدوري المصري ضمن الجولة الثالثة، حيث فاز بطل السوبر على مضيفه الداخلية وخسر الزمالك نقطتين ثمينتين بتعادله أمام إنبي، ليقفز الأهلي إلى صدارة الترتيب بمشاركة الاتحاد السكندري، فيما تراجع الزمالك إلى المركز الثالث، وذلك قبل توقف مسابقة الدوري لنهاية الشهر الجاري بسبب معسكر المنتخب المصري بقيادة فيتوريا.



فعلى ملعب السويس الجديد، اكتسح الأهلي مضيفه الداخلية بنتيجة 4-1، في لقاء خطف فيه كريم فؤاد الأضواء بعدما صنع هدف التقدم لزميله محمد شريف في الدقيقة الثانية، وساهم في الهدف الثاني الذي سجله حمدي فتحي في الدقيقة السادسة، ثم أحرز بنفسه الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 47 و53، كما ألغت له تقنية الفيديو هدفا ثالثا بداعي التسلل، فيما سجل الداخلية هدفه الشرفي عن طريق لاعبه النيجيري فانوم ألفريد في الدقيقة 13.



ورفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر إلى 9 نقاط في صدارة البطولة، بفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري.



فيما زاد إنبي من جراح الزمالك وجماهيره، بعد أن انتزع تعادلا في الوقت القاتل من أنياب حامل لقب آخر نسختين من الدوري بنتيجة 1-1، حيث تقدم الزمالك بهدف أحمد سيد زيزو في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، لكن إنبي تعادل عن طريق أحمد حسين كالوشا في الدقيقة 84، وبذلك رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد إنبي بقيادة مدربه أحمد كشري إلى نقطتين في المركز 14.



هذا، ومن المقرر أن يستأنف الدوري من جديد في 23 نوفمبر، بسبب معسكر المنتخب الذي يبدأ اليوم استعدادا لرحلة الكويت التي يلعب خلالها مباراتين مع نظيره الكويتي ثم البلجيكي، وسيكون المعسكر على فترتين، الأولى للمحليين في الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر، وفي المرحلة الثانية ينضم المحترفون اعتبارا من يوم 12 نوفمبر.