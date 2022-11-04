تحت رعاية محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، وبالتنسيق والتعاون بين محافظة الأحمدي ومنطقة الأحمدي التعليمية، انطلقت أمس الأول مبادرة «واعي» للتوعية من آفة المخدرات، تحت شعار «خلك واعي لا تكون التالي»، التي تستهدف طلبة وطالبات مدارس محافظة الأحمدي بمختلف المراحل التعليمية، بدءا بالمرحلة الثانوية وتستمر على مدار العام الدراسي.



وفي هذا السياق، قال مدير المكتب الفني بمحافظة الأحمدي إبراهيم الفودري إن المبادرة جاءت بتوجيهات مباشرة من محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، وتندرج تحت المشروع التنموي بعيد المدى «محافظتي أجمل»، ضمن مسار المسؤولية المجتمعية، وبدأت أولى فعالياتها من مدرسة صفية بنت عبدالملك الثانوية بمنطقة المنقف، وبالأمس في مدرسة هشام بن العاص الثانوية بنين، لافتا الى ان القائمين على المبادرة هم مجموعة من الشباب المبادرين والمختصين في المجال التوعوي والمجتمعي.



وأضاف الفودري ان المبادرة تستمر على مدى 15 يوما في مرحلتها الاولى التي تشمل مدارس مختلفة «بنين وبنات» في المرحلة الثانوية، معربا عن شكره لمسؤولي منطقة الأحمدي التعليمية على تعاونهم المثمر، ومسؤولي المدارس التي تستضيف هذه الفعاليات، متمنيا ان تثمر تلك الجهود زيادة توعية وتثقيف بناتنا وابنائنا ضد تلك الآفة المدمرة.