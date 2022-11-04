أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية امس بما في ذلك تجربة فاشلة على الأرجح لصاروخ باليستي عابر للقارات تسبب في إطلاق إنذار للسكان في مناطق وسط وشمال اليابان للاحتماء في أماكن مغلقة، فيما قالت كوريا الجنوبية ان ذلك يرفع مستوى التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية الى أعلى مستوى.



ووفقا لبيان هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية ـ الذي نقلته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) ـ تجري السلطات العسكرية تحليلات عن مواصفات الصاروخ من حيث المسافة والارتفاع والسرعة، غير أنها تقدر حاليا أن الصاروخ يبلغ مداه ما بين متوسط وطويل أو أكثر، نظرا لإتمام عملية تفريق رأسه من الجسم الدافع مع إمكانية أنه قد يكون صاروخا باليستيا عابرا للقارات (ICBM).



وذكر البيان أن هذا الإطلاق يعد الـ 19 منذ انطلاق حكومة الرئيس يون سيوك-يول، وسبق أن أطلقت بيونغ يانغ صواريخا باليستية لأربع مرات خلال يوم أمس الأول، وقامت بإطلاق صاروخي لـ 30 مرة منذ مطلع العام، وكشفت النقاب عن إطلاقها لصواريخ كروز لثلاث مرات.



وعلى الرغم من تحذير حكومي سابق بأن أحد الصواريخ حلق فوق اليابان، فإن طوكيو قالت في وقت لاحق إن هذا غير صحيح.



وقال مسؤولون في كوريا الجنوبية واليابان، إن الصاروخ ربما يكون صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وهو السلاح الأطول مدى لدى كوريا الشمالية، ومصمم لحمل رأس نووي إلى الجانب الآخر من الأرض.



وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أن مسؤولين في كوريا الجنوبية يعتقدون أن إطلاق الصاروخ فشل، دون ذكر مزيد من التفاصيل. ورفض متحدثون باسم وزارتي الدفاع الكورية الجنوبية واليابانية تأكيد ذلك.



بدوره، قال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، إن الحكومة فقدت أثر الصاروخ الأول فوق بحر اليابان، ما دفعها إلى تصحيح إعلانها السابق الذي ذكرت فيه أن الصاروخ حلق فوق اليابان.



نائب الأدميرال المتقاعد وقائد أسطول قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية السابق يوجي كودا قال إن فقدان تتبع الرادار للصاروخ يشير إلى فشل الإطلاق، وأضاف «ذلك معناه أنه في مرحلة ما من مسار الرحلة حدثت مشكلة للصاروخ وتفكك بالفعل».



وأردف كودا أنه على الرغم من سقوط الرأس الحربي في البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان، إلا أن الحطام، الذي ربما كان يتحرك بسرعة عالية، ربما يكون قد مر فوق اليابان.



ونددت الولايات المتحدة بإطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات، وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان «هذا الإطلاق انتهاك واضح للعديد من قرارات مجلس الأمن بالأمم المتحدة»، وأضاف أنه يعكس أيضا التهديد الذي يشكله برنامجا كوريا الشمالية غير القانونيين لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية.



وجاءت عمليات الإطلاق بعد أن طالبت بيونغ يانغ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بوقف التدريبات العسكرية واسعة النطاق، قائلة إنه «لا يمكن التهاون بعد الآن مع هذا التهور العسكري والاستفزاز»، وقالت إن موجة إطلاق الصواريخ والأنشطة العسكرية الأخرى جاءت احتجاجا على مثل هذه التدريبات.