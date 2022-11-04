بحلته الجديدة المبتكرة والمواكبة للحداثة والتطور يعكس مشروع مجمع الوزارات الواقع في قلب العاصمة الكويت جمال التصميم المعماري الذي يثري الطابع العربي بألوان النسيج الكويتي المطرز (السدو) مشكلا بذلك مزيجا وامتدادا بصريا معماريا مميزا للحداثة والأصالة من الداخل والخارج.



ويعتبر المجمع مركزا رئيسيا واقتصاديا وتنمويا مهما لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة لقطاع عريض من شرائح المجتمع ويتكون من عدة مداخل رئيسية لاستقبال المراجعين وبهو رئيسي.



كما يحتوي على مطاعم وأماكن انتظار وجسر مشاة يربطه ومواقف السيارات، كما روعي في تصميم المبنى استخدام أحدث أنظمة التشغيل الذكي للمباني لترشيد استهلاك الطاقة والمياه.