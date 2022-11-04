

ناصر العنزي - هادي العنزي

بسهولة حصد القادسية نقاط مباراته مع التضامن بعدما حقق فوزا مطلوبا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما امس قي ختام الجولة الـ 8 لدوري زين الممتاز، وبذلك تقدم القادسية للمركز السادس برصيد 12 نقطة فيما تجمد رصيد الخاسر على 6 في المركز قبل الأخير.



وسجل أهداف الفائز بدر المطوع (7 من ركلة جزاء) وسلطان صلبوخ من تسديدة قوية (30)، فيما أهدر عيد الرشيدي ركلة جزاء حيث تمكن سعود الجناعي من صدها (77)، وقلص الفارق للتضامن أمايارو (94).

ولم يجد القادسية صعوبة في تحقيق الفوز بعدما رمى بكل ثقله الهجومي مبكرا وخرج من الشوط الأول بهدفين وكان بإمكانه أن يسجل اكثر من ذلك لولا سوء تعامل مهاجمه سيدرك هنزي مع الفرص التي حصل عليها، حيث أضاع اكثر من فرصة وهو قريب من المرمى، وقاد بدر المطوع وعيد الرشيدي وأحمد شبيب هجمات فريقهم «الأفضل» بمعاونة من مشاري العازمي ولورنس تراشي في الجهة اليسرى.

من جانبه، لم يكن التضامن في حالة تسمح له صد هجمات منافسه بعدما ظهر دفاعه والمكون من عبدالله مسامح وفيصل سعيد وصامويل ومحمد القبندي مفككا وسهل الاختراق، عدا ذلك فرط مهاجمه أماريو بركلة جزاء وسدد الكرة بالقائم (11).



أدار المباراة الحكم عمار اشكناني وأجاد في قراراته.



وكان الفحيحيل قد واصل عروضه الجيدة في دوري زين الممتاز وتمكن من إلحاق الخسارة بجاره الساحل بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ليرفع رصيده إلى 12 نقطة احتل بها المركز الخامس، فيما تلقى الساحل هزيمته السادسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند نقطتين استمر بها في المركز الأخير وليكون في موقف لا يحسد عليه.



وتألق مهاجم الفحيحيل التونسي يوسف بن سودة وسجل هدفي فريقه في الشوط الأول، فجاء الأول منهما بضربة رأس مرت زاحفة إلى مرمى الحارس حمد الخالدي في الدقيقة «19»، ثم عاود الكرة مرة أخرى مسجلا ثاني الأهداف بذات الطريقة بعد تمريرة متقنة من أحمد النصر في الدقيقة «27».



وعقب اللقاء، أكد نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الفحيحيل خالد عبدالقدوس أن هذا الفوز والنجاحات التي يحققها الفريق في الدوري يرجع بالدرجة الأولى إلى العطاء الكبير الذي يقدمه لاعبي الفريق، مضيفا: «هناك عمل متكامل من قبل الجهازين الفني والإداري والجهاز الطبي واللاعبين، ودعم منقطع النظير من مجلس الإدارة برئاسة حمد الدبوس».

وشدد على أن المحترف يوسف بن سودة باق مع «الأشاوس» لنهاية الموسم.



من جهته، ذكر رئيس جهاز الكرة بنادي الساحل د.أحمد عجب أن الفريق تأثر كثيرا بغياب المهاجم البرازيلي جيوفاني للإصابة، مؤكدا ان فريقه لن يرفع الراية ولن يستسلم وسوف نقاتل جميعا، لأجل تقديم الصورة المرضية للفريق، وتبقى الحلول دائما لدى اللاعبين في الملعب».