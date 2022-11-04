القاهرة ـ ناهد إمام



أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عبور سفينة الركاب العملاقة «MSC WORLD EUROPA» أحدث السفن السياحية في العالم في أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس ضمن قافلة الشمال خلال رحلتها القادمة من إ إسبانيا والمتجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.



وقال رئيس هيئة قناة السويس - في بيان امس، إن السفينة العملاقه تمتاز بكونها أولى السفن السياحية التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، حيث يبلغ طول السفينة 333 مترا، وعرضها 47 مترا، فيما يبلغ غاطسها 9.5 أمتار، وترفع السفينة علم مالطا، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 6782 راكبا.



ووجه رئيس الهيئة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان العبور الآمن من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية من القاطرات المصاحبة، علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات الإرشاد الموجودة على طول القناة.



وأكد الفريق أسامة ربيع جاهزية قناة السويس لاستقبال أحدث سفن الأسطول العالمي بفضل مشروع قناة السويس الجديدة الذي سمح بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع تصنيفها الملاحي عالميا.



وأشار رئيس الهيئة إلى أن المؤشرات الخاصة بحركة عبور السفن واليخوت السياحية عبر قناة السويس تشهد ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، مشددا حرص الهيئة على تقديم العديد من التسهيلات لتشجيع رسو السفن السياحية في الموانئ المصرية ضمن الجهود المبذولة لتشجيع السياحة.



ووفقا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، الربان هشام فوزي كبير مرشدين ممتاز، والربان محمد رشدي كبير مرشدين ممتاز للصعود على سفينة الركاب والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة.



ومن جانبه، أعرب الكابتن ماركو ماسا قبطان السفينة عن تقديره للخدمات الملاحية المتميزة التي قدمتها هيئة قناة السويس خلال رحلته البحرية عبر القناة وما شهده من تعاون ملموس من مرشدي الهيئة، مشيرا إلى أنه من المقرر التوقف في ميناء العين السخنة لنزول 167 راكبا.



جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت امس عبور 69 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.6 ملايين طن، من بينها اليخت السياحي Katara واليخت Le jacques cartier.