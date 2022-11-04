تواصل نقابة الفنانين والاعلاميين الكويتية ممثلة برئيسها د.نبيل الفيلكاوي التحضيرات للسفر الى القاهرة لإقامة اسبوع ثقافي كويتي بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين وفرقة الجهراء الشعبية، وذلك تحت شعار " الكويت في قلب القاهرة " .

تقام هذه الفعالية الفنية خلال الفترة من 9 الى 15 الجاري، والتي تتضمن معرضا مشتركا مع نقابة الفنانين التشكيليين بجمهورية مصر العربية يشارك فيه أكثر من 20 فنانا تشكيليا من الكويت سيعبرون عن حبهم لمصر وشعبها من خلال لوحاتهم الفنية .

من جانب آخر، تلقت نقابة الفنانين والاعلاميين الكويتية دعوة من الجامعة المصرية الروسية لزيارة الجامعة بمناسبة بدء الدراسة في كليتي الفنون الجميلة والتطبيقية.