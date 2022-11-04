القاهرة - ناهد إمام

أعلن وزير الصحة والسكان د.خالد عبدالغفار عن إنجاز جديد في مجال الصحة تحققه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو إعلان منظمة الصحة العالمية مصر خالية من مرضي الحصبة والحصبة الألماني، خلال الاجتماع الرابع للجنة التحقق الإقليمية RVC بمنظمة الصحة العالمية، والذي عقد في الفترة من 1-3 نوفمبر 2022.

وأكد أنه بعد المراجعة التفصيلية، أعلنت اللجنة نجاح مصر في القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية، كما تحقق المجلس الإقليمي من القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية في البلاد للفترة بين عامي 2018/ 2021.

وأوصت اللجنة وزارة الصحة المصرية بالاستمرار في الحفاظ على الأداء عالي الجودة لبرنامج التطعيمات الوطني NIP، وتعزيز التطعيم المستهدف لجميع الأشخاص القادمين من البلدان الموبوءة بالحصبة والحصبة الألمانية، والتطعيم الإجباري للأطفال الوافدين.