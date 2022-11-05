افتتحت جمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية صرحاً خيرياً كبيراً لخدمة المسلمين في جمهورية النيجر



وقال المدير التنفيذي لجمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية عبدالحميد الدوسري في تصريح صحافي إن المركز الذي يحمل اسم الإمام البخاري رحمه الله، صرح دعوي كبير يضم مسجداً، وفصولاً دراسية، ومستوصفاً، وسكناً للطلاب، وقاعة لتعليم الخياطة، وأخرى للتدريب على الحاسوب، بالإضافة إلى مكتبة، ودكان وقفي، ومخزن، وبئر ارتوازية.

وأوضح الدوسري أن المركز يهدف لتقديم الرعاية المتكاملة للعديد من الفئات المحتاجة، بما يساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية.



وأشار الدوسري إلى أن المركز يقدم الأنشطة الإسلامية المختلفة في المدرسة والمحاضن التربوية، ومنها ترسيخ تعاليم الإسلام بين المسلمين، ودعوة غير المسلمين لدخول الإسلام، والعمل على رعاية المجتمع المسلم عن طريق توفير حاضنة له يقيم فيها شعائره، ودعم المتعففين و العمل على كفالة الأيتام والأرامل وطلاب العلم، وإعداد الدعاة للدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى.



لافتاً إلى أن هذه المراكز هي من ثمار عطاء أهل الخير بدولة الكويت التي اكتسبت سمعة عالمية طيبة بكونها من أكثر الدول نشاطا في مجال العمل الخيري والإنساني، داعياً المولى تبارك وتعالى أن يتقبل من كل من ساهم وأنفق لتأسيس هذه الصرح الخيري المبارك.