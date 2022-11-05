أبرز عناوينه: تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتسريع توفير الرعاية السكنية ورفاهية المواطنين وعدالة الرواتب وتحسين أوضاع المتقاعدين

استمرار إجراءات تعديل التركيبة السكانية و تنويع مصادر الدخل وتحديث نظم أملاك الدولة وتطوير التعليم ومكافحة الفساد والتخصيص

مريم بندق

علمت " الأنباء" أن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أنجزت برنامج عملها بشكل متكامل منتظرا قرار مجلس الوزراء بإحالته إلى مجلس الأمة إذ سيتم ذلك خلال الأيام المقبلة .

وعلمت " الأنباء" أيضا أن الوزراء حددوا الجدوى الاقتصادية والاجتماعية من تحقيق المشروعات والمبادرات القائمة والجديدة المنوطة بالجهات التابعة لهم ، وجداول بالمدد الزمنية للإنجاز وتاريخ الانتهاء منها ، حيث تم إبلاغ الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بملاحظاتهم علي المشروعات والمبادرات المكلفة بها الجهات التابعة لهم .

ولعلها المرة الأولي التي تقدم الحكومة برنامج عمل غير إنشائي في حدود القدرة المالية والزمنية علي التنفيذ ، و سيكون مبرمج زمنيا حيث حددت المشروعات و المبادرات التنفيذية والبرامج بمدد زمنية واضحة إلى جانب التكلفة المالية .

وتهدف الحكومة من تطبيق الأولويات والمبادرات الواردة فيه ،تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ودعم التعاون والتنسيق بين السلطتين ، ورفع المستوي المعيشي للمواطنين لضمان ديمومة الرفاهية ، و إقرار عدالة الرواتب بين أصحاب التخصصات الواحدة باستثناء القطاع النفطي ، وتحسين أوضاع المتقاعدين.

وقدم وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد عرضاً مرئياً لمجلس الوزراء ، عن تكلفة البرنامج الذي يحمل عنوان «تصحيح المسار لتعزيز المواطنة ورفاهية المواطنين» ، و يمتد أربع سنوات «2022/ 2023 – 2025/ 2026» وسيتم إحاطة مجلس الأمة بالتكلفة المالية لمدة سنة واحدة فقط علي أن يتوالى تقدير التكلفة سنويا.

ويرتكز البرنامج علي عدة محاور ومرتكزات و من أبرز عناوين البرنامج ، تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية ، و تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، والإصلاحات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والمالية ، وتنفيذ البنية التحتية في مشاريع المدن الاسكانية والاسراع في توفير الرعاية السكنية من خلال تشريعات جديدة ، وتوظيف الطاقات المتجددة ،وتعزيز النزاهة والشفافية ،

و مكافحة كل أشكال الفساد والحوكمة الرشيدة .

ومن ضمن المحاور والمرتكزات إعادة هيكلة القطاع الحكومي ، وتطوير رأس المال البشري بتطوير القطاع التعليمي ، وزيادة معدلات النمو، ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي وبصفة خاصة زيادة نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية في الإيرادات العامة من خلال تنويع مصادر الدخل .

وينص البرنامج علي زيادة الإنفاق الاستثماري والحد من الإنفاق الجاري، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومعالجة الخلل في سوق العمل و تحديث نظم أملاك الدولة ، والتخصيص والتركيبة السكانية وغيرها من المحاور التي تصب في تحقيق رفاهية المواطنين.