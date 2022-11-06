علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نجحت في استقطاب شركة أوراكل نيدرلاند بي في، حيث أسست في الكويت شركتها «أوراكل الكويت لأنشطة البرمجة الحاسوبية» كشركة ذات مسؤولية محدودة.



وتعد «Oracle» واحدة من شركات البيانات العالمية الأكثر ثقلا لجهة عدد الموظفين وحجم الأعمال والعوائد السنوية، إذ أسست شركتها الكويتية برأسمال 50 ألف دينار موزعة بواقع 49.5 ألف دينار بين «أوراكل نيدرلاند بي في» و«أوراكل كوبوريشن نومينيز ليميتد» بواقع 500 دينار.



وحدد عقد التأسيس الخاص بالشركة أن من يتولى إدارتها، بليغ بن محمد حسن بن خليل كليبي، فيما حددت للشركة 3 أغراض رئيسية كالتالي:



1- تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة.



2- أنـشـطـــة الـبـرمـجـــة الحاسوبية.



3- أنـشــطــة الـخـــبــرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية.



يذكر أن «أوراكل نيدرلاند بي في» تنشط في مجال البنية التحتية لمركز البيانات السحابية العالمية، وتعد الشبكة الأسرع نموا لمراكز البيانات العالمية، مع توافر 40 منطقة سحابية و4 مناطق أخرى مخطط لها، حيث تقدم Oracle أكثر من 100 بنية تحتية سحابية وخدمات منصة، إذ تدعم Oracle الوصول المحلي والامتثال الإقليمي واستمرارية الأعمال الحقيقية لجميع التطبيقات والبنية التحتية من خلال خيارات السحابة العامة والمختلطة.