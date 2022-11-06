محمود عيسى



قالت مجلة ميد إن السعودية مددت اتفاقية امتياز شركة شيفرون السعودية، الفرع المحلي لشركة شيفرون النفطية الأميركية، التي تدير حقل الوفرة البري في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت بالاشتراك مع الشركة الكويتية لنفط الخليج من خلال مشروع مشترك يسمى عمليات الوفرة المشتركة.



وقالت المجلة إن العمل يغطي منطقة امتياز الهيدروكربون في المنطقة المقسومة، وكانت مجلة ميد قد ذكرت في أكتوبر الماضي أن شركة شيفرون السعودية رفعت الإنتاج من حقل الوفرة.



كما أفادت في سبتمبر أيضا بأنه تم طرح



عقد لتطوير مشاريع جديدة للنفط والغاز وتعديل المرافق الحالية في المنطقة المحايدة من قبل



الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون السعودية.