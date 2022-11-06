غادر إلى القاهرة وفد نادى الطموح الرياضي الكويتي للمشاركة في بطولة الألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص في ألعاب القوى والبوتشي وإقامة معسكر تدريبي والمشاركة في المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص في رياضة الفروسية، حيث يضم الوفد 18 لاعبا ولاعبة (8 لاعبين في ألعاب القوى و7 لاعبين في البوتشي و3 لاعبين في الفروسية).



وصرحت رئيس مجلس إدارة نادى الطموح والمدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي رحاب بورسلي بأن هذه المشاركة تأتي ضمن أجندة المشاركات الخارجية للنادي في المحافل الإقليمية والدولية لمنح لاعبينا الفرصة للاحتكاك والمنافسة وصقل قدراتهم الرياضية وتهيئتهم لخوض منافسات دورة الألعاب العالمية التي ستقام في برلين العام المقبل، والتي يشارك فيها الأولمبياد الخاص الكويتي بـ 53 لاعبا ولاعبة في 10 ألعاب رياضية. وأكدت بورسلي ثقتها في الرياضيين من منتخبنا للإعاقات الذهنية بمواصلة مسيرة التألق في كافة المحافل.