قدم عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر اقتراحا بإدراج نشاط تصميم المواقع الإلكترونية ضمن الأنشطة المسموح بها في مناطق السكن الاستثماري. وقال العبدالجادر وفقا للقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء بالجدول رقم 2 الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها، والذي حدد الاستعمالات التجارية المسموح بها في مباني السكن الاستثماري بالطابق الأول والثاني للأغراض التالية:عيادات ومختبرات طبية، خياط سيدات، صالون سيدات، معاهد أهلية، مكاتب هندسية، مكاتب محاماة، استشارات طبية ونفسية، ومعاهد لياقة بدنية، وقد أضيف لها مؤخرا نشاط مكتب تدقيق حسابات.

ولما كان نشاط تصميم المواقع الإلكترونية من الأنشطة التي تلقى إقبالا من المواطنين سواء المستثمرون منهم في هذا النشاط أو المستفيدون منه ومعظمهم من فئة الشباب وأسوة بالأنشطة المسموح بها في مناطق السكن الاستثماري والمذكورة آنفا، ودعما وتشجيعا وتيسيرا على أصحاب المشاريع الصغيرة الذين لا يستطيعون في بداية نشاطهم استئجار مكاتب في المجمعات التجارية نظرا لارتفاع القيمة الإيجارية بها قياسا على القيمة الإيجارية في بنايات السكن الاستثماري، لذا أقترح الآتي: إدراج نشاط تصميم المواقع الإلكترونية والأنشطة المشابهة ضمن الاستعمالات التجارية المسموح بها في الطابقين الأول والثاني في مباني السكن الاستثماري وفقا للاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها نظرا للحاجة الماسة لهذا النشاط.