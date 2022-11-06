محمد راتب



أعلن المدير المعين في جمعية السرة د.حسين علي الحمادي أنه تم تبديل الإضاءات التالفة في مواقف الجمعية بالتنسيق مع وزاره الكهرباء والماء، إضافة إلى تخطيط ممشى منطقة السرة، موضحا أن مجلس الإدارة بصدد طرح 5 أفرع للاستثمار من قبل الغير داخل سوق السرة المركزي بعد أخذ الموافقات اللازمة من وزارتي الشؤون والبلدية. وبين الحمادي أنه تم التعاقد مع مكتب استشاري لاعتماد مخططات الكهرباء والتكييف لفرع التموين قطعة 2، وبعد الفحص وجد بعض الملاحظات التي لم يتم تنفيذها من المقاول السابق وتمت معالجتها، وسيجري تسلم مخططات الكهرباء والتكييف الأسبوع القادم.