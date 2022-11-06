بحث سفيرنا المعتمد لدى العراق طارق الفرج مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.



وقال السفير الفرج لـ «كونا» إنه أكد خلال اجتماعه إلى السوداني حرص الكويت على دعم سيادة العراق وأمنه واستقراره. كما أعرب السفير الفرج عن تطلع القيادة السياسية في الكويت لتعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين. وذكر انه نقل تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لرئيس الوزراء العراقي وتهنئته على تولي منصب رئاسة الوزراء. من جانبه، أعرب السوداني نقلا عن السفير الفرج عن تقديره لمشاعر القيادة السياسية في الكويت تجاه العراق وشعبه، مؤكدا أن العلاقات الأخوية بين الجانبين ضاربة بجذورها في التاريخ وأنه سيسعى إلى تعزيز وتوطيد هذه العلاقات أكثر.