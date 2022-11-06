أكد سفيرنا لدى ايطاليا ناصر القحطاني أهمية مشاركة المؤسسات العسكرية الوطنية في دورات «كلية دفاع ناتو» لرفع كفاءاتها المهنية تماشيا مع دور الكويت ومشاركتها الفعالة في الحوار والتعاون الايجابي مع المنظمات الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.



جاء ذلك خلال حفل تخرج منتسبي دورة التعاون الاقليمي الـ 28 ومن بينهم ثلاثة ضباط كويتيين بدعوة من قائد «كلية دفاع الناتو» الفريق أوليفييه ريتمان وعميد الكلية د.كريستوفر شناوبيلت بمشاركة ممثلي الحكومة الايطالية والسفراء.



وأشاد القحطاني، في تصريح لـ «كونا»، بعلاقات التعاون مع «كلية دفاع الناتو» أرفع أكاديمية في تأهيل الكوادر العسكرية والديبلوماسية الكويتية في اطار الشراكة والحوار مع حلف شمال الأطلسي.



وأكد أهمية مشاركة المؤسسات العسكرية الوطنية في هذه الدورات المتقدمة بجانب مبتعثي الدول المشاركة ما يثري خبراتهم في المحافل الدولية ويواكب أحدث العلوم بما يعزز القدرة على توثيق أطر الحوار في كل المحافل بهدف زيادة التعاون الدولي المستقبلي وإيجاد حلول للأوضاع الناشئة.



وهنأ السفير الخريجين الكويتيين المبتعثين من وزارة الدفاع العميد الركن مبارك الحميدي ومن الحرس الوطني العميد الركن خالد الغريب ومن وزارة الداخلية المقدم الركن حمد الغريب على اتمام الدورة الأكاديمية بمهنية ونجاح رافعين اسم الكويت في أرفع معهد عسكري فكري واستراتيجي لحلف «ناتو».