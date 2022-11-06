عبدالكريم العبدالله



أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي حرص الكويت على تعزيز حقوق الأطفال وصونها في الرعاية الصحية والتمتع بالصحة من خلال تقديم الرعاية الوقائية والعلاجية والتأهيلية بالجودة المطلوبة تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.



وقال د.العوضي خلال حفل افتتاح مؤتمر الكويت لطب الأطفال إن المؤتمر سيناقش كل ما يتعلق بطب الأطفال بمشاركة خبراء من الكويت وخارجها، فضلا عن انه سيضم ورش عمل مميزة، وموضوعات ستتم مناقشتها بمختلف التخصصات، منها «الجهاز الهضمي» و«سرطان الأطفال»، وغيرهما من التخصصات المهمة الأخرى.



وعبر د.العوضي في تصريح له على هامش المؤتمر عن فخره بمثل هذه المؤتمرات، التي من شأنها الارتقاء بالمنظومة الصحية وتبادل الخبرات بين الأطباء، مؤكدا حرص الكويت على تعزيز حقوق الأطفال وصونها في الرعاية الصحية والتمتع بالصحة من خلال تقديم الرعاية الوقائية والعلاجية والتأهيلية بالجودة المطلوبة تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة. ولفت إلى ان المؤتمر يمثل إحدى العلامات المضيئة على طريق الرعاية الصحية للأطفال والذي يمثل محورا مهما من محاور أداء النظام الصحي وخطط التنمية، معربا عن تطلعه لخروج توصيات من المؤتمر يستفاد منها في تحديث سياسات وبروتوكولات الرعاية الصحية للأطفال ومتابعة تطبيقها باستخدام المؤشرات العلمية المناسبة، لافتا إلى انه يتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للطفل.



بدورها، أفادت رئيسة المؤتمر د.إيمان العنزي بأن المؤتمر يضم كل أقسام الأطفال في مستشفيات الكويت، وذلك لمنح الفرصة لجميع التخصصات العامة والفرعية في طب الأطفال للمشاركة، مشيرة الى ان المؤتمر يستضيف نخبة من الاستشاريين الدوليين والمحليين لتقديم 65 محاضرة و16 ورقة عمل و5 ورش تخصصية لعرض أحدث ما توصل إليه طب الأطفال لتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية.