تشارك «كيدزانيا» في المنطقة الإدارية من محمية الجهراء في استقبال الضيوف والزوار وخصوصا من الأطفال بهدف المساهمة في تنمية الوعي البيئي لديهم، حيث تواجدت في افتتاح المحمية بركن خاص مجهز بالكثير من الأنشطة والفعاليات وبفريق زرع البسمة على وجوه الأطفال والزوار.



وفي هذه المناسبة، قالت ممثلة إدارة التسويق في «كيدزانيا» أمل بقشي ان المشاركة تأتي من منطلق المسؤولية الاجتماعية التي تتمتع بها الشركة وخصوصا ان أنشطتها موجهة للأطفال، وذلك بهدف المشاركة في غرس المفاهيم البيئية والمحافظة عليها في نفوسهم.



وذكرت بقشي ان مشاركة «كيدزانيا» في محمية الجهراء جاءت لدعم جهود الجهات الحكومية ممثلة في الهيئة العامة للبيئة لإيصال المفاهيم البيئية والإضاءة عليها للنشء لكي تصبح ثقافة عامة تتمتع بها الأجيال المقبلة.



ولفتت إلى ان «كيدزانيا» ستقدم لزوار المحمية من الأطفال عددا من الأنشطة التي تساهم في تنمية وعيهم بأهمية حماية البيئة وتعريفهم على أنواع النباتات والطيور وغيرها، مشيرة إلى انه سيتم أيضا تنظيم حملات لزراعة الأشجار في المحمية مع الأطفال خلال الأسابيع المقبلة إضافة إلى عدة أنشطة أخرى.



وأوضحت ان لدى مجموعة الشايع قسما خاصا بالعمل البيئي يختص بحملات الزراعة وتنظيف الشواطئ وغيرها من الأنشطة التي تساهم بدعم الجهود المبذولة في مجال الحفاظ على البيئة من كل الأطراف.