أشار رئيس وفد المنتخب الكويتي لرياضة التزلج على الماء «الويك بورد» المشارك في بطولة العالم المقامة في تايلند صالح الدويسان إلى أن لاعبي المنتخب جراح الفيلكاوي ومحمد الفضالة ونواف بوهندي خاضوا منافسات قوية في التصفيات في ظل مشاركة عدد من أبطال آسيا والعالم، ولم يستطع أي منهم تجاوز هذه التصفيات بالرغم من المستويات الطيبة التي قدموها ولكونهم يشاركون للمرة الأولى في هذه البطولة في الوقت الذي عززت فيه مشاركتهم واحتكاكهم مع أبطال عالميين ولاعبين ذوي خبرة فرصا لاكتساب المزيد من المهارات والخبرات.



وأضاف الدويسان أن الهدف الرئيس من مشاركة المنتخب في هذه البطولة يأتي في إطار التأكيد على مدى اهتمام الكويت في هذه الرياضة وإتاحة الفرصة لمحبيها من الشباب الكويتي لممارستها وإتقانها ولتمثيل الكويت خارجيا، وان لاعبي المنتخب استطاعوا أن يكونوا على قدر المسؤولية في تمثيل الكويت التمثيل المشرف بغض النظر عن عدم التأهل للنهائيات، وكانوا محل تقدير وإعجاب من قبل المنافسين واللجنة المنظمة لكون مشاركتهم هي الأولى ولما تميزوا به من انضباط والتزام ومن أخلاق رياضية عالية.



وأشاد بالدعم الذي حظي به المنتخب من قبل الهيئة العامة للرياضة، وبالاهتمام الكبير الذي يوليه النادي البحري الرياضي الكويتي ممثلا برئيس النادي والأب الروحي للرياضات البحرية اللواء فهد الفهد ونائبه م. أحمد الغانم وأمين السر العام خالد الفودري ورئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد علي الشمالي، مشيرا إلى أن لدى المنتخب مشاركات مقبلة في بطولات خارجية على المستويين الآسيوي والخليجي في حين ستواصل لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي مشوارها في تنظيم البطولات المحلية ومنح الفرصة لمحبي رياضة الويك بورد للمشاركة فيها.