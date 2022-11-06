بيروت - أحمد منصور



أكد النائب التغييري إبراهيم منيمنة أهمية «اتفاق الطائف» في الحياة اللبنانية، مشيرا إلى انه الدستور والبوصلة في لبنان، مشددا على التمسك بهذا الدستور مهما كانت التحديات، لأنه أوقف الحرب الأهلية في لبنان، وأعاد اللحمة والتواصل بين اللبنانيين بعد سنوات من الانقطاع.



وقال منيمنة في تصريح لـ «الأنباء»: ان مناسبة الذكرى 33 لإبرام اتفاق الطائف عزيزة على قلوبنا كلبنانيين جميعا، وهو مناسبة لنستعيد أهمية هذا الدستور في ظل الشلل الاقتصادي والسياسي، فاتفاق الطائف هو طريقنا نحو الخلاص والاستقرار والأمن والسلام، داعيا الى تطبيق هذا الاتفاق والذهاب من خلاله الى الدولة المدنية، ونخرج من حالة الشلل هذه التي تصيب النظام السياسي.



وردا على سؤال عما إذا كان انتخاب رئيس الجمهورية سيتم في المدى المنظور، قال منيمنة: «الأمور ليست واضحة، ومع الأسف فإن المنظومة السياسية في حالة مراوحة، وما من جهة تبادر في هذا الاتجاه، لتأمين النصاب لجلسة انتخاب الرئيس، معتبرا ان هذه هي المشكلة، واننا قد نكون في انتظار تسوية ما، مبديا الأسف الشديد لهذا التعطيل، وداعيا الكتل النيابية إلى تأمين النصاب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.



وعن علاقة لبنان مع دول الخليج الشقيقة، أكد منيمنة انها «علاقات تاريخية راسخة، وإن شابتها بعض العثرات خلال العهد العوني السابق».