أحرزت الذلول «الصالحية» لمالكها سطام السهلي لقب كأس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لسباقات الهجن ضمن المهرجان السنوي على كأس سموه الذي أقامه النادي الكويتي لسباقات الهجن مساء السبت بمضمار النادي وسط مشاركة كبيرة من هواة هذه الرياضة الأصيلة.



وشهد السباق الذي خصص للهجن (الحيل) لمسافة 6 كيلومترات منافسة قوية إلا أن الذلول الفائزة فرضت افضليتها على السباق متقدمة على الذلولين (الشاهينه) لمالكها حسين الدواس و(الظبية) لبدر العتيبي واللتين نالتا المركزين الثاني والثالث على التوالي، وأعرب ممثل راعي المهرجان، محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر عن فخره واعتزازه الكبيرين بتمثيل سمو ولي العهد لحضور هذا المهرجان التراثي الكبير مؤكدا ان رعاية سموه للمهرجان تعمل على المحافظة على هذه الرياضة التراثية الأصيلة التي اقترنت بحياة الآباء والأجداد.