سعود عبدالعزيز



اقتيد مسافر من منفذ النويصيب الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات للتحقيق في مصدر حبوب ومواد مخدرة ضبطت بحوزته، على أن يحال لاحقا الى الإدارة العامة لمباحث السلاح على خلفية تهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص ومحاولة تهريبه إلى خارج البلاد.



وبحسب مصدر أمني، فإن أحد المفتشين الجمركيين في منفذ النويصيب اشتبه في مسافر خلال مغادرته البلاد، حيث بدا عليه علامات الارتباك عند سؤاله ما إذا كان بحوزته مواد محظورة، وعليه جرى إنزاله من مركبة رباعية كان يستقلها وأخضعت للتفتيش ليتم العثور على المواد المخدرة والسلاح الناري.