تتواصل في الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد منافسات بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة في ملاعب اللجنة الأولمبية الكويتية بمنطقة جابر الأحمد تحت رعاية وحضور رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر بمشاركة منتخبات الكويت والسعودية والإمارات والبحرين وفلسطين والأردن والعراق وسورية ولبنان، وانطلقت أمس فعاليات البطولة وسط منافسة قوية بين جميع المنتخبات المشاركة.

واكتمل عقد المنتخبات المشاركة في البطولة الجمعة بوصول المنتخب الفلسطيني، فيما بدأت المنتخبات بالتدريبات الرسمية استعدادا للمنافسات. وعقد أمس الأول الاجتماع الفني للبطولة، لشرح جميع الأمور الفنية المتعلقة بالبطولة لممثلي المنتخبات الآسيوية.