أعلن رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد زيد سعود البسيس، عن قيام المبرة بدعم مسابقة التميز الأولى لحفظ القرآن الكريم والتي نظمتها مبرة المتميزين، بالتعاون مع جمعية التميز الإنساني، وبدعم من الأمانة العامة للأوقاف.

وصرح البسيس بأن الدعم الذي قدمته المبرة يأتي في إطار تعزيزها لمشروعات وفعاليات ومسابقات تحفيظ القرآن الكريم ونشر علومه داخل الكويت، والعمل على إيجاد أجواء تنافسية مشجعة على حفظ كتاب الله وتلاوته وتجويده، وترسيخ القيم الإسلامية في المجتمع، بالإضافة إلى الكشف عن جيل مميز من القراء والحفظة يمكنهم تمثيل الكويت في المسابقات العالمية.

وأشار البسيس إلى أن النشء الصالح هو الثروة الحقيقية لحاضر الكويت ومستقبلها، والتي ينبغي علينا أن نقدم لهم الرعاية والدعم المناسبين، مشدداً على أهمية تلك المسابقات في تشجيع الشباب والفتيات على التواصل والاستمرارية في مسيرتهم القرآنية المباركة.

كما أشاد البسيس بالدور الكبير الذي قامت به الأمانة العامة للأوقاف والعديد من الجهات والهيئات المختلفة في دعم المسابقة، إن كان ذلك في شكل مادي أو معنوي، مؤكداً أن تضافر الجهود من الجميع أدى في النهاية إلى إنجاح المسابقة وخروجها بصورة مشرفة.

هذا وقد شاركت مبرة العوازم الخيرية بالحفل الختامي لتكريم المتسابقين، والذي نظمته جمعية التميز الإنساني بمسرح جمعية المعلمين، بمنطقة الدسمة بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية التميز الإنساني خالد الصبيحي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ورئيس وأعضاء مبرة المتميزين لخدمة القرآن