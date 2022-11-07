بحفظ الله ورعايته يغادر ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم الإثنين 7 الجاري متوجها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة للمشاركة في مؤتمري قمة قادة العالم للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المقامتين في مدينة شرم الشيخ. إلى ذلك استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.



كما استقبل سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.