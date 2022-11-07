ماجد القاسم: ننتقي أرقى الفنادق في العالم التي تتواجد فيها كل متطلبات السفر الفاخر .. وقريباً سنتوسع نحو أميركا الشمالية وأفريقيا

روهيت جوبتا: «ممنون».. كانت مناسبة لتبادل الأفكار والمعلومات حول صناعة السياحة الفاخرة وتجاربها الفريدة

تضم قائمة «ذا لاكجيري ليدز» فنادق فاخرة في فرنسا وإيطاليا وسويسرا واليونان وهولندا وتايلند

ماجد القاسم

«كل الطرق تؤدي إلى روما».. هكذا كان الحال مع شركة «ذا لاكجيري ليدز» وضيوفها الذين توافدوا من مختلف الدول إلى العاصمة الإيطالية لتلبية دعوتها، وهم من نخبة ورواد شركات السياحة والسفر الخليجية والعربية ومديري أرقى وأفخم فنادق العالم تحت مظلتها، وذلك في حفل بعنوان «ممنون» قررت أن تجعله مناسبة سنوية للاحتفاء بشركائها.



«كل الطرق تؤدي إلى روما».. هكذا كان الحال مع شركة «ذا لاكجيري ليدز» لتمثيل الفنادق النخبوية العالمية وضيوفها الذين توافدوا من مختلف الدول إلى العاصمة الإيطالية لتلبية دعوتها، وهم من نخبة رواد شركات السياحة والسفر الخليجية والعربية ومديري أرقى وأفخم فنادق العالم تحت مظلتها، وذلك في حفل بعنوان «ممنون» قررت الشركة أن تجعله مناسبة سنوية للاحتفاء بشركائها.



فقد استضافت «ذا لاكجيري ليدز»، وهي شركة رائدة في الشرق الأوسط، حدثا رائعا للتواصل مع شركائها في مكاتب ووكالات السفر وأصحاب الفنادق، حيث استقبلت خلال رحلة رائعة عبر البحر الأبيض المتوسط ​​وكلاء السفر الأكثر تميزا في الكويت والخليج العربي والدول العربية وأصحاب الفنادق الفاخرة في أوروبا وخارجها.

ماجد القاسم

روهيت جوبتا وماجد القاسم، مؤسسا الشركة، أطلقا على المناسبة التي ستقام سنويا عنوان «ممنون» وهي مبادرة تهدف لإظهار تقديرهما لعملائهما من خلال تجربة فريدة.



يواصل العديد من السياح في منطقتنا التدفق على الفنادق الفاخرة في أوروبا بسبب التاريخ الغني والثقافة والهندسة المعمارية والجمال الذي لا مثيل له والمأكولات الحائزة تصنيف ميشلان والاهتمام الكبير بالتفاصيل والخدمة الفاخرة، بالإضافة إلى ذلك، توفر الجبال المغطاة بالثلوج والمناظر الخضراء الفاتنة لأولئك الذين يعيشون في الشرق الأوسط تباينا رائعا مع مناخهم المعتاد.



لذلك، كانت رحلة «ذا لاكجيري ليدز ـ ممنون» فرصة مثالية لشركاء السفر في الخليج العربي وأصحاب الفنادق في أوروبا لمناقشة تطورات صناعة السياحة الفاخرة، والاتجاهات الحالية وأفضل الممارسات لتسويق عروض السفر الفاخر، واستكشاف فوائد التسويق للعملاء المتميزين واكتشاف الطرق الجديدة لتنمية أعمالهم.



إظهار التقدير



وفي حديثه خلال هذه المناسبة، قال روهيت جوبتا، المدير الشريك في « ذا لاكجيري ليدز»: «كانت رحلتنا البحرية الفاخرة تدور في المقام الأول حول إظهار تقديرنا لشركائنا، الذين عبرنا لهم عن امتناننا من خلال فكرة «ممنون».



كما سهلت رحلتنا البحرية أيضا تبادل الأفكار والمعلومات حول صناعة السياحة الفاخرة، ما مكننا من تصور مستقبل أعمالنا والاستفادة من ثروة المعرفة التي يجلبها عملاؤنا.



لقد كان من المثير استضافة شركاء السفر لدينا ومتخصصي الضيافة مع تزايد الاهتمام بالسفر الفاخر بوتيرة متسارعة، نظرا لأن العالم أصبح أكثر ارتباطا وعولمة بشكل متزايد، أصبح السياح يبحثون عن تجارب فريدة وأصيلة وذات مغزى، وأصبح السفر الفاخر هو الخيار المفضل لهؤلاء المسافرين المتميزين.

فلطالما سعى الضيوف من الدول العربية إلى الضيافة من الدرجة الأولى وذلك لما تقدمه من اهتمام بالتفاصيل الفخمة، وهكذا فنحن نضمن أن باقاتنا مصممة وفقا لاحتياجاتهم.

مهما كان ما يريده الضيوف فإننا نعمل مع فنادقنا على ضمان حصولهم على معاملة VIP والوصول إلى مجموعة من الأنشطة المريحة والحيوية. وأشكر جميع عملائنا على دعمهم المستمر وولائهم».



أبحرت الرحلة البحرية التي تستغرق ثلاثة أيام إلى برشلونة من روما في 27 أكتوبر 2022.

وفي الطريق، تمكن الضيوف من الاستمتاع بجمال ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​والطقس الرائع، حيث استمتعوا بمجموعة من الأنشطة والتواصل على متن السفينة، بما في ذلك تجارب الطهي والرياضة .



وتوج الحدث بحفل عشاء وحفل توزيع ميداليات لمن فازوا بالمسابقات الرياضية، بما في ذلك الأنشطة المائية، وألعاب الليزر تاغ، ولعبة مستوحاة من كأس العالم لكرة القدم، وتم تصميم التجربة بأكملها لتوفير فرصة لا تنسى للتواصل بين المشاركين في جو مريح وغير رسمي.



وقد لاقت رحلة «ذا لاكجيري ليدز ـ ممنون» نجاحا كبيرا من جانب المشاركين.





تحقيق حلم



من جانبه، علّق ماجد القاسم المدير الشريك في «ذا لاكجيري ليدز» بأن الشركة عمرها سنتان، لكنها تمثل حلما امتد لأكثر من 15 عاما.



وأضاف: تربطني مع روهيت صداقة شخصية منذ أكثر من 17 سنة، وكانت فترة جائحة كورونا هي الوقت المناسب لتحقيق هذا الحلم، وبالرغم من ان القطاع السياحي كان من أكثر القطاعات تأثرا خلال الأزمة، فإن الظهور في هذه الفترة كهمزة وصل بين المسافر الخليجي وأرقى فنادق العالم لاقى قبولا كبيرا من أهم الفنادق في العالم.



وأوضح أن فكرة الشركة تتمثل في انتقاء ارقى الفنادق في العالم التي تتواجد فيها كل مواصفات ومتطلبات المسافر الخليجي وتمثيلها في منطقة الشرق الاوسط، مضيفا: يوجد اليوم تحت مظلة شركتنا 6 فنادق في سويسرا و3 فنادق في فرنسا و5 فنادق في ايطاليا ومجموعة فنادق في اليونان وفندق في هولندا وفندق في تايلند، وقريبا ستتم اضافة فنادق في افريقيا وأميركا الشمالية واوروبا. وأوضح أن هذه الفنادق الفاخرة والمنتجعات الصحية الموجودة على قائمة



«ذا لاكجيري ليدز» تتميز بطراز فريد وموقع متميز، مع تقديم خدمة حديثة وعالية المستوى ووسائل الراحة المتوقعة من الأجنحة الضخمة و«التراسات» الواسعة إلى قاعات الاحتفالات الكبرى والمنتجعات الصحية المجهزة تجهيزا كاملا.



كما تقدم مجموعة فنادق «ذا لاكجيري ليدز» تجربة رائعة في المباني الجميلة التي تقع في مناظر خلابة.

صورة جماعية لماجد القاسم وروهيت جوبتا معضيوف شركة لاكجيري ليدز على متن سفينة وندر اوف ذا سيز

سمير باركر يتسلم تكريم الخطوط الجوية التركية بحضور ممثلي مكاتب السفر الكويتية المشاركين في ممنون ماجد القاسم وروهيت جوبتا مع بعض ممثلي الفنادق العالمية







فما الذي يمكن أن يتمناه المسافر أكثر من ذلك؟



وتعقيبا على حدث «ممنون»، أضاف القاسم: ابتدأت الفكرة بإقامة فعالية سنوية تجمع بين فنادقنا ونخبة من أهم وأكبر مكاتب السياحة والسفر في الشرق الاوسط يتم من خلالها تقدير وكالات السياحة لدعمها فنادقنا، ومن جانب آخر امتنان لمنح ثقة الفنادق وتمثيلها في الشرق الاوسط، مشيرا إلى أن اختيار الاسم كان باختصار لوصف الحدث وان يكون اسما مفهوما من كل اللهجات العربية وسهل النطق من كل اللغات.



وبين أنها ليست كأي ورشة عمل تقيمها مجموعة فنادق للتعريف بخدماتها لأصحاب الاختصاص، بل هي عبارة عن 4 أيام تتنوع ما بين الاجتماعات الرسمية واقامة الانشطة المختلفة بين الطرفين لتوطيد العلاقة ولرسم ذكريات لا تنسى.



وذكر القاسم أن «ممنون 2022» كان على متن رويال كاريبيان أما بالنسبة لـ«ممنون 2023» فلايزال تحديد المكان قيد التفكير الدقيق حيث يجب ان يكون على نفس نهج 2022 بل وفي اجمل صورة.



كما توجه القاسم بشكر خاص لدعم الخطوط الجوية التركية التي كانت شريكا في إنجاح مبادرة «ممنون» ولشراكتها الدائمة مع





«ذا لاكجيري ليدز».



وتعليقا على لقاء «ممنون»، قال صاحب شركة «عالم الصالحية ـ الكويت» الخبير السياحي أيمن زنداح: إن أبرز ما ميّز المناسبة أنها غير تقليدية، حيث سبقت أحاديث العمل والتعاون خلق أجواء صداقة تربط بين وكالات السفر ومديري الفنادق، وهي تنم عن خبرة وفكر وإلمام بالمجال، وقد حققت أهدافها بامتياز، ونتجت عنها علاقة عمل وثيقة مختلفة عما هو معتاد في مجالنا ونشاطنا.

وتابع زنداح: أتمنى كل التوفيق لشركة «لاكجيري ليدز» وأنا متأكد من أن مردود الرحلة سيكون مثمرا ومفيدا للجميع.

من ناحيته، قال وليد السبيعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «بريميير السعودية للسياحة والسفر والطيران الخاص ـ الرياض»: لم تكن رحلة اعتيادية، بل أفقا جميلا ورائعا في مستوى الضيافة والتنظيم الذي أمتع وجداننا قبل أنظارنا، مضيفا: كل التحية والتقدير من الأعماق لشركة «لاكجيري ليدز».



بدوره، قال محيي الدين حمودة، مدير عام شركة الفارس الدولية للسياحة في جدة: الحقيقة كانت تجربة أكثر من رائعة، وذات فائدة كبيرة، لأنها جمعت المتعة الشخصية بالبرنامج الأكثر من رائع في البر والبحر والبرامج الرسمية، وفائدتها العملية، نظرا لوجود عدد كبير من ممثلي الفنادق على مستوى عال جدا والتنظيم المميز من القائمين على «ممنون»، خاصة الأخ ماجد القاسم والأخ روهيت جوبتا.



من جهته، قال باولو منكوسو المدير العام لمنتجع «فورتي فيلاج» في ايطاليا: كان حدث ممنون مبادرة مبتكرة وحصرية جمعت معًا بعضًا من أكثر الشخصيات المرموقة في عالم السفر الفاخر في المناطق العربية مع بعض من أفضل الفنادق والمهنيين في أوروبا.



وتابع: وشكل التجمع فرصة لتقوية العلاقات ومشاركة التقدير للدعم المتبادل بين تلك الشركات والفنادق الفاخرة ومناقشة التحديات المستقبلية لصناعتنا.











