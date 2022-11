ضمن مساعيه لترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، ودعمه المتواصل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اختتم بنك الخليج الموسم الثاني من بودكاست Let›s Talk Business، والذي تضمن جملة حوارات مع رواد الأعمال والمبادرين الشباب، تم خلالها استعراض تجاربهم وأبرز تحويل الأفكار إلى مشروعات ناجحة.



وتناول الموسم الثاني من بودكاست Let›s Talk Business، الذي قدمه طارق الصالح - نائب مدير عام وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الخليج، 10 قصص نجاح لمشاريع شبابية شهيرة في الكويت، بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال عن طريق تسليط الضوء على جوانب ما وراء النجاح، بما فيها من الإخفاقات والتحديات التي واجهها أصحاب تلك المشاريع، وكيفية إدارتهم لأعمالهم، وتنويعهم لمصادر دخلهم، إضافة إلى عمليات التمويل والاستحواذات والتخارجات التي شهدتها البعض منها.



واستضاف البرنامج كل من: عبدالعزيز البحر المدير التنفيذي مدير العمليات في شركة The Taken Seat، وبندر بورسلي مدير قطاع الاستثمار في CAF Coffee «كاف كوفي»، وآيات العلي المدير التنفيذي لتطبيق SRVME، وبدر البنا المدير التنفيذي لشركة circuit+، وخالد العتيبي أحد مؤسسي موقع «طلبات» والمستثمر الرئيسي في تطبيقات «فلاورد» لتوزيع الورود والهدايا والحسبة العقارية وموقع OOGOO، ومالك شركة تريند للحلول المتكاملة الحاسوبية.



كما استضاف الشيخ فهد الصباح، المؤسس والرئـيــس التنفـيــذي للحديث عن قصة شركة خبرة KHIBRA للتوظيف، وخالد الساير الشريك المدير لشركة LOCAL FLAVOR وعلي الإبراهيم، المؤسس لتطبيق COFE وأحمد الماجد، المدير العام لشركة Suffx لإدارة الفعاليات الرياضية ورائد الأعمال عذبي العنزي المدير التنفيذي لشركة Just Clean.



وبهذه المناسبة، قالت مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج، لجين القناعي: إن «الخليج» كما يولي أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير يوفر حزمة متنوعة من الخدمات، تساعدهم على المضي قدما لتطوير مشروعاتهم والتوسع فيها محليا وإقليميا، حرص على نقل تجاربهم إلى الآخرين، من خلال استعراض قصص نجاح ملهمة، لمبادرين وشركات بدأت صغيرة وأصبحت اليوم تملك علامات تجارية كبيرة ومعروفة في قطاعاتها، بالرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتها.



وأضافت: في إطار تركيز «الخليج» على ترسيخ مبادئ الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، نحرص على نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشاريع الشبابية الكويتية سواء بتقديم خدماتنا المصرفية، أو تمكينهم من الظهور واستعراض قصص نجاحهم والتحديات التي واجهتهم، إضافة إلى تقديم النماذج الناجحة إلى الشباب لتكون مصدر إلهام لهم.