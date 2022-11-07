كشف أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، عن تسجيل الصادرات الكويتية الى المملكة قفزة بنسبة 243% خلال أغسطس الماضي، لتبلغ نحو 491.9 مليون ريال، مقارنه بصادرات بلغت 143.5 مليون ريال خلال أغسطس 2021، بارتفاع قيمته 348.3 مليون ريال، لتحل بالمرتبة الرابعة خليجيا من حيث أكبر المصدرين في دول التعاون الى المملكة.



وأوضحت البيانات أن الواردات السلعية السعودية من دول الخليج بلغت 6.85 مليار ريال خلال أغسطس الماضي، مرتفعة بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من 2021، ومقارنة بشهر يوليو 2022 انخفضت واردات السعودية من الدول الخليجية بنسبة 5% وبقيمة 430.1 مليون ريال.



وتستحوذ الإمارات على 57% من إجمالي الواردات السعودية وبقيمة 3.91 مليار ريال، منخفضة بنسبة قدرها 3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، فيما تأتي سلطنة عمان في المرتبة الثانية بحجم صادرات إلى السعودية بلغ 1.29 مليار ريال خلال أغسطس الماضي، مرتفعة بنسبة 132% مقارنة بـ 55 مليون ريال خلال الشهر نفسه من 2021.



وجاءت البحرين في المرتبة الثالثة بحجم صادرات بلغ خلال أغسطس الماضي 1.02 مليار ريال، متراجعة بنسبة 21%، مقارنة بحجم صادرات بلغ خلال أغسطس 2021 نحو 1.3 مليار ريال، فيما جاءت قطر خامسا بحجم صادرات بلغ 145.9 مليون ريال، بارتفاع 153% مقارنة بـ 57.6 مليون ريال خلال أغسطس 2021.