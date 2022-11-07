وجه النائب عبدالله فهاد سؤالا برلمانيا إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، في شأن جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته، نص على ما يلي: جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته مفخرة ومعلم ونشاط سنوي مشرف للكويت على مستوى العالم تحظى برعاية سامية من سمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - يسعى كل محب لوطنه وخدمة كتاب الله التشرف بالعمل فيها، وينبغي أن تكون ممثلة للكويت وليست خاصة بمجموعة مغلقة تتكرر لجانها في كل عام، ويجب أن تكون معايير اختيار الأساتذة في لجانها الأساسية خصوصا لجنة الشؤون العلمية والتحكيم فيها تتمتع بالشفافية والعدالة مع جميع المؤهلين لعضويتها من علماء وأساتذة الكويت، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- أسماء أعضاء لجنة جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته وجميع اللجان منذ 2012 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



2- ما أسباب إقصاء بعض الأساتذة المتخصصين في القراءات والقرآن وعلومه في جامعة الكويت وأصحاب الرتب الأكاديمية العلمية العالية والتحيز لأساتذة محددين تتكرر أسماؤهم في كل عام ندبا من جامعة الكويت، علما أن المكررة أسماؤهم دونهم في الرتبة العلمية والخبرة الأكاديمية؟