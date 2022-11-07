عقد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية ورشة عمل بعنوان «العمل الاستشاري الهندسي في القطاعين العام والخاص» وحاضر فيها د.م.يوسف العليان استشاري العقود، بحضور أكثر من 40 مهندسا ومهندسة من العاملين في القطاعين العام والخاص.

واستعرض العليان شروط التعاقد والأوامر التغييرية والمطالبات والتمديدات الزمنية، والتعويضات المالية، والتأخيرات الزمنية وغراماتها، وشهادات الدفع الدورية ومهام مدير المشروع بالإضافة إلى مهام مدير العقد، ودعا الى أهمية صياغة العقود وتضمينها كافة التفاصيل حتى لا يقع الاستشاري بأي إشكالات مع الجهة المالكة للمشروع.

كما تضمنت الورشة استعراضا لبعض الحالات والمشاكل التعاقدية التي تضمنتها وسبل حل هذه الإشكاليات وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.