يقف العراقيون جنبا إلى جنب خلف طاولات طويلة عليها كتب وهم يختارون من بين المئات منها ليعثروا على الذي يجذب اهتمامهم.

وقالت نور رعد أحد منظمي الدورة التاسعة لمهرجان "العراق يقرأ"، التي أقيمت يوم السبت (5 نوفمبر)، لرويترز إنه تم توزيع 70 ألف كتاب مجانا في عموم المحافظات السبع المختلفة التي تشهد هذه الفعالية.

وتابعت "تظاهرة ثقافية في العراق الي ميزه هذا الموسم، الموسم التاسع، إنه يقام في ٧ محافظات في نفس الوقت، مع زيادة على الإقبال سيتم توزيع ٧٠ ألف كتاب مجانا في عموم المحافظات السبعة التي يقام فيها المهرجان".

وتبرعت مكتبات مشتركة في المهرجان بالكتب التي تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات.

وقال الفنان العراقي محمد هاشم "لم تندثر نهائيا والدليل الإقبال الآن، نرى شباب صغار وحاملين الكتب وفرحانين بها والقراءة بالكتاب والجريدة والورق لها طعمها الخاص وتأثيرها".

واستمتعت الناس بالطقس اللطيف بعد شهور الصيف الحارة الطويلة ووقفت إلى جانب اللافتات كي تقرأ تحت شجرة أو تتحدث عن آخر كتب قرأتها أو تستمع إلى مقتطفات من نصوص أدبية تُقرأ بصوت عال عبر مكبر صوت.