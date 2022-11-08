أكدت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار الحرص على تنمية التفكير الإبداعي لدى الأطفال واكتشاف المواهب الكويتية الواعدة وتقديم كل الدعم اللازم للوصول بتلك المواهب إلى مراتب الإبداع والاختراع.



وأعلنت عضو مجلس إدارة الجمعية أمينة البلوشي، أن «دعم المخترعين» أعدت برامج وخططا مخصصة للأطفال، استمكالا وتوازيا مع برامجها الدائمة الممثلة بـ «نادي المخترع الصغير»، حيث ستكون هناك دورات وورش عمل للأطفال.



وقالت في تصريح لها، إن أطفال الكويت لديهم مواهب وقدرات إبداعية واعدة في التفكير والتحليل ويمكن تدريبهم وتنمية مهاراتهم من خلال العمل المتكامل بين المؤسسات التعليمية والجمعيات والهيئات المعنية بالأطفال والأسرة، مشيرة إلى أن جمعية دعم المخترعين وضعت الاهتمام بالمواهب صغيرة السن ضمن أهدافها وحرصت على تنظيم دورات متخصصة تجذب الأطفال لعالم الابتكار والاختراع في مختلف المجالات.



وأوضحت البلوشي أن الفعاليات المقبلة ستوفر وسائل يحتاج إليها الأطفال للتفكير بشكل إبداعي، فضلا عن أنشطة ومشاريع فنية ولعب ومسابقات تعزز روح التنافس وتحسن مهارات التفكير الإبداعي لديهم وتطور خيالهم العلمي بأسلوب يمزج بين التعلم والمرح.



ودعت المؤسسات التعليمية والتربوية إلى زيادة النشاطات التي تنمي مهارات التفكير الإبداعي عند الأطفال، مؤكدة استعداد الجمعية لتقديم كل ما يلزم في هذا الصدد.