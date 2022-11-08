أعلنت الخارجية الكازاخستانية عن عقد جولة جديدة من محادثات استانا بشأن سورية نهاية نوفمبر الجاري.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن المتحدث باسم الخارجية الكازاخستانية أيبك صمادياروف قوله: إن الجولة التاسعة عشرة من المحادثات رفيعة المستوى للدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) لعملية «أستانا» للتسوية في سورية ستعقد في العاصمة الكازاخستانية نهاية الشهر الجاري.

وتتواصل المحادثات في عاصمة كازاخستان والمعروفة باسم «صيغة أستانا» منذ عام 2017، بمشاركة ممثلين عن حكومة دمشق والمعارضة، ثم تم عقد مؤتمر سوتشي في يناير عام 2018، وكانت تلك هي المحاولة الأولى في ذلك الحين منذ بداية الصراع لجمع أوسع مجموعة من المشاركين على منصة تفاوض واحدة.



وكانت نتيجة المؤتمر حينئذ قرار تشكيل لجنة دستورية تعمل في جنيف، مهمتها الأساسية إعداد إصلاح دستوري لم يتم التوصل الى اي شيء بخصوصه حتى الآن.