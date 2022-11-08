فهد علي الغانم: مبيعات السيارات الاقتصادية «جيلي» و«جريت وول» تستكمل نموها الاستثنائي بزيادة سنوية 52%

ارتفاع حجوزات السيارات الفاخرة بمقدمات مدفوعة لأكثر من 3400 سيارة مقارنة بـ 2000 بنهاية النصف الأول

افتتاح قريب لمعرضي «بي إم دبليو» و«جيلي» بالجهراء.. لنوفر خدمات المبيعات والصيانة لعملائنا بهذه المنطقة

انطلاق وكالتي «بي إم دبليو» و«ميني» في السوق المصري الواعد والمتعطش لهذه العلامات بداية ديسمبر المقبل



أعلنت شركة أولاد علي الغانم للسيارات عن نتائجها المالية لفترة الربع الثالث من العام الحالي، حيث حققت الشركة نتائج مالية استثنائية تخطت المتوقع، لتسجل أرباحا صافية بقيمة 4.83 ملايين دينار، بما يعادل 17.5 فلسا ربحية للسهم الواحد، مقابل 4.1 ملايين دينار عن الفترة ذاتها من 2021، ما يعني نموا في الأرباح الصافية للشركة بنسبة 17.8%.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنه على صعيد نتائجها المالية لفترة الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي، فقد ارتفعت أرباحها الصافية بنسبة 13.7%، لتسجل 13.63 مليون دينار، ما يعادل 49.2 فلسا ربحية للسهم الواحد، مقابل 11.98 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2021.



وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات، م.فهد علي الغانم: «تعتبر زيادة أرباح الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 17.8% على أساس فصلي و13.7% على أساس سنوي نتيجة ممتازة للشركة. ما زلنا نحقق إنجازات مالية استثنائية تفوق النتائج التي توقعناها أثناء إدراج الشركة، حيث كانت التوقعات آنذاك ان تنمو الأرباح بنسبة 6.5% للفترة عينها».



وفيما يتعلق بفئة السيارات الاقتصادية جيلي وجريت وول موتورز، أكد الغانم أن الشركة حققت نموا استثنائيا آخر في هذه الفئة، حيث ارتفعت المبيعات في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 28% على أساس فصلي وبنسبة 52% على أساس سنوي.



وأضاف: «لدينا خطط توسعية كثيرة سيتبلور جزء منها في أواخر هذا العام، حيث سنقوم بافتتاح معرضين جديدين لعلامتي بي ام دبليو وجيلي في الجهراء لنوفر خدمات المبيعات وصيانة السيارات لعملائنا في هذه المنطقة. هذا، وسنطلق أعمالنا في سوق جمهورية مصر العربية بداية شهر ديسمبر من هذا العام، حيث ستبدأ شركة جلوبال أوتو، والتي تعتبر شركة أولاد علي الغانم مساهما رئيسيا فيها، بأعمال توزيع وبيع وصيانة علامات بي ام دبليو وميني في السوق المصري الواعد والمتعطش لهذه العلامات بعد انقطاع طويل».



وختم الغانم، بالقول: «لقد نمت الحجوزات المدفوعة على السيارات الفاخرة بنسبة 70%، حيث ارتفعت من 2000 حجز تقريبا في النصف الأول من العام لتصل إلى أكثر من 3400 حجز بمقدمات مدفوعة على طرازات بي ام دبليو ورولز- رويس ورينج روفر ورينج روفر سبورت وديفندر مع الأخذ بعين الاعتبار اننا قمنا ببيع وتسليم كميات جيدة من السيارات في الربع الثالث المنصرم. هذا، ونلمس أيضا تحسنا مستمرا في قدرة مصانع السيارات على تلبية احتياجاتنا في الفترة المقبلة».