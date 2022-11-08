يعقوب العوضي



اختتم بنك برقان بطولته المفتوحة الأولى للبادل، التي انطلقت على أرض ملاعب أكاديمية البادل بتاريخ 3 نوفمبر لمدة 3 أيام متتالية شملت 7 فئات ما بين الرجال فوق الخمسين والمحترفين والهواة والناشئين تحت سن 16، من فئتي الرجال والنساء، بإجمالي عدد 192 فريقا مشاركا.



وقد جسدت البطولة حدثا استثنائيا شاملا وتجربة اجتماعية مميزة للمشاركين وللحضور ولعائلاتهم، بفضل التخطيط والتنفيذ المميزين لفريق برقان.



وبهذا المناسبة، صرحت رئيس التسويق والاتصالات للمجموعة في بنك برقان خلود الفيلي: «حرصنا في بنك برقان على أن تكون البطولة مفتوحة لجميع الفئات، وقد تم التجهيز لها لتكون علامة فارقة في مسيرة الأنشطة والفعاليات الرياضية على مستوى القطاع المصرفي والكويت بشكل عام، في إطار برنامجنا الشامل للمسؤولية المجتمعية الذي يركز على الجانب الرياضي ويظهر من خلاله أيضا إيماننا البالغ بمركزية الفرد والمجتمع في جميع أعمالنا وفق شعار (أنت دافعنا)».



وأضافت: «كان هدفنا هو تعزيز ثقافة الرياضة وأثرها الصحي بين الشباب الذين هم أقدر الفئات على إحداث التغيير الإيجابي الذي نسعى إليه، وبين فئات المجتمع ككل أيضا، وقد سعدنا بمشاركة هذا العدد من اللاعبين الذين أظهروا جميعا أداء مميزا وروحا رياضية استثنائية، ونبارك للفائزين بالمراكز المتقدمة الذين استحقوا فوزهم بجدارة، وقد كانت الفعالية في النهاية حدثا شيقا للغاية، بفضل التنظيم الاحترافي للبطولة، والانتشار الواسع الذي تحظى به رياضة البادل كذلك، ونأمل أن نرى موجة التغيير الإيجابي التي انطلقت من هذه الفعالية تكبر وتستمر مع فعاليات أخرى في جميع أرجاء الكويت».



إلى ذلك، أسفرت البطولة عن التالي: في فئة الرجال فوق الـ 50 حصد المركز الأول: أحسن بوزيداني ومحمد محمودي، وجاء ثانيا: يوسف علي سيد ناصر البهبهاني وعماد موسى حسين دشتي، وفي فئة الفتيات دون الـ 16 عاما، حصد المركز الأول: منى مهند محمد الحداد وريان الهاجري، وحل ثانيا: الشيخة لولوه محمد ناصر الصباح وفائزة فهد علي الغانم وفي فئة الذكور دون الـ 16 عاما، حصد المركز الأول: عبدالعزيز خالد عبدالرحمن السريع وخالد الشايع وجاء ثانيا: مارك جوليو مينوتي ويوسف بدر خليفه اللنقاوي.



أما في فئة الهواة للنساء، فحصد المركز الأول: نور حسن وضي الهاجري وحل ثانيا: منيرة خالد نهابة حمادة ورزان جابر حمد الهاجري، وفي فئة الهواة للرجال، حصد المركز الأول: فهد بستكي وناصر العبيدلي وحل ثانيا: مشعل الدعيج ومحمد المزيدي وفي فئة المحترفين للنساء فقد حصد المركز الأول: إيمان متولي وإيلينا بستانت، وجاء ثانيا: دانة الفليج ومريم سراج، أما فئة المحترفين للرجال فحصد المركز الأول: عبدالرحمن العوضي ورودريجو سانتين وجاء ثانيا: علي حياة وأوري مانانيس.



وقد قامت كل من رئيس دائرة التسويق والاتصالات للمجموعة في بنك برقان خلود رضا الفيلي، ومدير أول الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة حسين النجادة بتكريم الفائزين، حيث تسلم الـ 28 فائز وفائزة جوائز نقدية وميداليات تقديرية في نهاية البطولة.