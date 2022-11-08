تنتظر برشلونة رحلة محفوفة بالمخاطر إلى بامبلونا لمواجهة أوساسونا الخامس، في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وحقق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه الميريا 2-0 في المباراة الأخيرة لقطب دفاعه بيكيه على أرضية ملعب «سبوتيفاي كامب نو» بانتظار خوضه المباراة الأخيرة في مسيرته الاحترافية ضد أوساسونا حسب إعلانه المفاجئ الخميس الماضي اعتزاله اللعب نهائيا.



وودع بيكيه أنصار ناديه بطريقة مؤثرة عند خروجه في الدقيقة 84 عندما وقف له الجمهور تحية للخدمات الكبيرة التي قدمها في مسيرة مظفرة على مدى 14 عاما شهدت إحرازه بطولة الدوري المحلي 8 مرات وكأس اسبانيا 7 مرات ودوري ابطال أوروبا 3 مرات وكأس العالم للأندية 3 مرات وكأس السوبر الأوروبية 3 مرات، بالاضافة الى تتويجه بطلا للعالم مع منتخب اسبانيا عام 2010 وكأس أوروبا عام 2012.



وقال بيكيه عقب المباراة «عندما نتقدم بالسن، ندرك أن الحياة هي الحب، لكن ايضا معرفة متى الرحيل.

حبي لبرشلونة قوي جدا لدرجة انه حان الوقت لكي نبتعد قليلا».



وأضاف «أنا واثق أنني سأتواجد هنا في المستقبل. لقد ولدت وسأموت هنا».



لكن مهمة برشلونة لن تكون سهلة في مواجهة أوساسونا الخامس، والذي لم يخسر في مبارياته الأربع الأخيرة (ثلاثة انتصارات وتعادل واحد).



ويلعب أيضا إلتشي مع جيرونا، وأتلتيك بلباو مع بلد الوليد.