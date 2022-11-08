يبدو نابولي مرشحا فوق العادة لتعزيز الصدارة عندما يستضيف إمبولي الرابع عشر في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.



ويحلق نابولي الساعي إلى لقبه الثالث في تاريخه والأول منذ 1989-1990، في صدارة الدوري عن جدارة وبرصيد 35 نقطة بفارق 6 نقاط نقاط أمام مطارده المباشر ميلان حامل اللقب، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن في الدوري هذا الموسم.



ويملك نابولي أقوى خط هجوم في الدوري برصيد 32 نقطة وثاني أقوى دفاع بعدما دخل مرماه 8 أهداف فقط.



بدوره، لن يجد ميلان أي صعوبة في التشبث بالمركز الثاني الذي انتزعه من أتالانتا في المرحلة الماضية ومواصلة الصحوة عندما يحل ضيفا على كريمونيزي الثامن عشر.



وقد استعاد ميلان توازنه عقب خسارته المفاجئة أمام تورينو 1-2 في المرحلة قبل الماضية، بفوز صعب على ضيفه سبيتسيا بالنتيجة ذاتها.



ويأمل رجال المدرب ستيفانو بيولي، المنتشون ببلوغ ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014، استغلال المعنويات المهزوزة للاعبي كريمونيزي، الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الفوز حتى الآن في الدوري، والبقاء في الوصافة قبل القمة المرتقبة على أرضهم أمام فيورنتينا الأحد المقبل.

ويملك أودينيزي فرصة انتزاع المركز الثالث مؤقتا من لاتسيو عندما يحل ضيفا على سبيزيا السابع عشر.



إلى ذلك، انتهت موقعة ديربي إيطاليا لصالح يوفنتوس الذي تغلب على ضيفه وغريمه إنتر 2-0، في نتيجة يؤمل منها تخفيف الضغط عن المدرب ماسيميليانو أليغري، فيما خرج لاتسيو منتصرا من دربي العاصمة بفضل هدف قاتل أهداه الفوز على روما 1-0 في المرحلة 13 من الدوري.



وعلى «اليانز ستاديوم» وبعد خيبة إنهاء دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بانتصار يتيم من دون أن يحرمه ذلك من مواصلة مشواره القاري في «يوروبا ليغ»، تنفس يوفنتوس وأليغري الصعداء بالفوز على الغريم إنتر، ليستعيد فريق «السيدة العجوز» اعتباره بعد ثلاث هزائم الموسم الماضي أمام «نيراتسوري»، آخرها في نهائي الكأس 2-4 بعد التمديد.



وبفوزه السابع للموسم، رفع يوفنتوس رصيده الى 25 نقطة وبات خامسا على حساب روما الذي تراجع الى المركز السادس بعدما دخل المرحلة رابعا، فيما توقف مسلسل انتصارات إنتر عند 5 مباريات ومني بهزيمته الخامسة ما أدى الى تراجعه للمركز السابع.