المنفوحي: إصدار رخصة تجارية لإدارة مزارع الأبقار وإنتاج الألبان.. ودراسة توطين نشاط «السياحة الزراعية» للحيازات ذات المساحات الكبيرة

الموافقة على تخصيص محطة تحويل كهرباء رئيسية لتغذية مشاريع الاستثمار بجزيرتي جسر جابر

رفض توطين القطاعات الصناعية في منطقة النعايم وإحالة اقتراحات الأعضاء إلى الجهاز التنفيذي



عبدالله الراكان



وافق المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري على طلب توسعة موقع سوق بيع الخيام المخصص بصفة مؤقتة في محافظة الجهراء، كما وافق على طلب الهيئة العامة للرياضة استقطاع جزء من منطقة الأمان المخصصة لنادي الرماية الرياضي لاستغلاله مواقف سيارات سطحية لخدمة النادي الواقع شمال غرب الجهراء.



كما وافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في منطقة الصبية تخصيص محطة تحويل كهرباء رئيسية لتغذية مشاريع الاستثمار في الجزيرتين الشمالية والجنوبية بجسر جابر في منطقة الصبية.



ورفض المجلس الموافقة على طلب تطوير وتحسين المشروع الخاص بالاتفاقية الاستشارية لدراسة وتصميم والإشراف على تحسين أداء «الدائري الرابع»، فيما تم تأجيل الكتاب المقدم بشأن طلب فتح باب المناقشة بشأن الحضانات في السكن الخاص، واكتفى بالرد بشأن موضوع تطوير شارع البلاجات والواجهة البحرية وأحال فرز ومعالجة وإعادة تدوير النفايات الصلبة والإنشائية إلى اللجنة القانونية والمالية.



كمــا رفض «البلدي» طلب توطين القطاعات الصناعية في منطقة النعايم «المنطقة الغربية» قطعة رقم 1 موقع الصناعات التحويلية وتشكيل المعادن، فيما أحال كل الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى الجهاز التنفيذي.



منافذ بيع تسويقية



وخلال الجلسة، كشف مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي عن تكليفه من قبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بالتنسيق مع «الزراعة» لدعم المنتج المحلي الزراعي من خلال السماح بفتح منافذ بيع تسويقية ضمن الحيازات الزراعية في مناطق الصليبية والعبدلي والوفرة الزراعية لتسويق منتجات الحيازات الزراعية.



وقال المنفوحي خلال الجلسة أمس إنه تمت إضافة حرف جديدة كنشاط كبس التمور والشبس والحرف التي تتعلق بالإستفادة من الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى إصدار رخصة تجارية لإدارة مزارع الأبقار وإنتاج الألبان، ودراسة توطين نشاط السياحة الزراعية وذلك للحيازات ذات المساحات الكبيرة بما لا يتعارض مع الإنتاج الزراعي.



بدوره، قال رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري إن المجلس مستعد للتعاون مع البلدية وجميع الجهات المعنية، ومن أولوياته دعم المواطن في أعماله وقطاعاته، وأيضا دعم المنتج الزراعي المحلي وسيكون من ضمن أولوياتنا.



«الدائري الرابع»



وأبدى د.حسن كمال أسباب حفظ تحسين «الدائري الرابع» قائلا: طلبنا من «الطرق» توضيح بعض الأمور ومدى مطابقة المشروع مع المخطط الهيكلي الرابع والمعطيات الأساسية للمشروع، لافتا الى ان الدراسة الفنية غير دقيقة وطلبنا تحديث دراسات المشروع، مشيرا إلى أن هناك مبالغة في جسور المشاة وتصميمها.



من جانبها، قالت م.منيرة الأمير إن مشروع الدائري الرابع يمثل أهمية كبيرة ويطل على 14 منطقة ويجب على اجهزة الدولة الاهتمام بالمشروع ويجب ان نكون حريصين على تنفيذه بأجمل صورة.



من جهتها، لفتت م.شريفة الشلفان إلى أن مشروع تطوير «الدائري الرابع» لا يوجد به توافق مع المخطط الهيكلي العام، مشيرة الى انه غير مجد لعدم اعتماده وفق دراسات صحيحة.



وتمنى اسماعيل بهبهاني ان يقر المشروع، مضيفا: للأسف رد وزير البلدية بقوله ان البلدية غير مسؤولة عن المشروع، لافتا الى ان الكل متفق على ان الطريق يعاني من مشكلات ولكن هناك طرقا اخرى تعاني، مما يتضح ان هناك دراسات غير دقيقة للتخطيط والتنفيذ للمشاريع.



من جانب آخر، قام المجلس البلدي بتأجيل الكتاب المقدم بشأن طلب فتح باب المناقشة بشأن الحضانات في السكن الخاص، وأبقى على الجدول مشروع ميزانية المجلس البلدي للسنة المالية 2023-2024، فيما أحاط المجلس بمشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2023- 2024 واكتفى بالرد بشأن تطوير شارع البلاجات والواجهة البحرية وأحال فرز ومعالجة وإعادة تدوير النفايات البلدية الصلبة والإنشائية إلى اللجنة القانونية والمالية.



الحساب الختامي للبلدية



وحول موضوع الحساب الختامي للبلدية عن السنة المالية 2021-2022، قال د.حسن كمال إن القانون منح «البلدي» الحق في مناقشة الحساب الختامي والميزانيات، مطالبا بوضع تفسيرات واضحة لكل ما تم اعتماده من البلدية من خلال العرض المرئي، لاسيما انه يطالب بتعديل بعض مواد القانون المتعلق بالميزانيات والمجلس البلدي متعاون في هذا الجانب.



بدوره، أكد العضو فهد العبدالجادر أن «البلدي» والبلدية بمثابة فريق واحد وكل منا يبحث عن المصلحة العامة، مشددا على عدم ضياع وقت المجلس في عرض مرئي لا ينتج عنه تعديل لبعض مواد قانون الميزانية، مشيرا إلى ضرورة العمل على قانون يعطي المجلس البلدي الاحقية في تعديل بعض المواد المتعلقة بالميزانية.



وتساءل نائب رئيس البلدي خالد المطيري عن إيرادات الإعلانات التي بلغت 22 مليونا، مستغربا بأنه قليل مقارنة بكثافة الإعلانات التي نراها في الشوارع.



من جهة أخرى، العضو م.شريفة الشلفان لدى سؤال يخص المخطط الهيكلي الرابع، تساءلت إذا كان هناك دفعات في الحساب الختامي تتعلق بالمخطط الهيكلي الرابع، وان كانت هناك أمور تغييرية نتمنى عرضها على المجلس البلدي، متسائلة عن وجود اي مناقلات بين برنامج المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، حيث كان هناك نقاش طويل في اللجنة حول هذا الأمر وما نسبة الإيرادات؟. وقام المجلس بالإحاطة علما عن الحساب الختامي بعد أن قامت البلدية بتقديم عرض مرئي ومناقشته من قبل الأعضاء.



منطقة النعايم



وأبدى المجلس عدم موافقته على توطين القطاعات الصناعية في منطقة النعايم «المنطقة الغربية» قطعة رقم 1 موقع الصناعات التحويلية وتشكيل المعادن.



وأحال «البلدي» كل الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى الجهاز التنفيذي، منها اقتراح رئيس المجلس عبدالله المحري بشأن تخصيص موقع لكل مزرعة لعرض وتسويق منتجاتها، واقتراحات العضو عبدالله العنزي بشأن تخصيص أرض لغرض إنشاء مسلخ متكامل في منطقة العبدلي الزراعية ومنطقة الوفرة الزراعية وتخصيص أرض لغرض إنشاء مسلخ متكامل يخدم منطقة كبد ومزارع الهجن، واقتراح العضو ناصر الكفيف بشأن إضافة نشاط بيع وشراء أسلحة وذخائر الصيد إلى الأنشطة المسموح بها في العمارات الاستثمارية في منطقة المهبولة واستحداث مدخل ومخرج لمنطقة علي صباح السالم يؤدي إلى صالة أفراح الجمعية، واقتراح العضو م.منيرة الأمير بشأن تحديد سقف زمني لتسليم موقع التخصيص للجهات الحكومية.