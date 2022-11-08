أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية محمد الكندري انه تم ولأول مرة في تاريخ الجمعيات تقديم خصم 100 دنانير على سعر تذكرة دخول الملعب لحضور مباريات كأس العالم في قطر، مشيرا إلى أن التسجيل في مركز العلاقات العامة بدأ أمس الأول الأحد واستمر أمس الاثنين من الساعة 3 حتى 8 مساء.



وأوضح أن هناك شروطا لقبول التسجيل من ضمنها اذا كان عمر المتقدم أقل من 18 سنة يجب إحضار البطاقة المدنية وبطاقة الوالد، إضافة إلى صور جوازات السفر وصور البطاقات المدنية، مبينا أنه تصرف لكل بطاقة عائلة تذكرتان فقط كحد أقصى، وما يزيد على ذلك يتم دفع قيمة التذكرة بالكامل، إلى جانب أن التذكرة غير قابلة للاسترجاع أو الاستبدال.



وفيما يتعلق بخطوات التسجيل، ذكر أنه يجب مراجعة العلاقات العامة وتسلم وصل التسجيل ومراجعة الشركة واختيار المباراة في صالة العلاقات العامة، مؤكدا أن دفع قيمة التذكرة إما نقدا أو Knet أو عبر رابط الكتروني على أن يجري إرسال كود المباراة عبر الوتسأب لاحقا للتسجيل في برنامج هيا. وبين الكندري أنه بعد استكمال التسجيل يتم التواصل لاحقا من قبل العلاقات العامة لتسلم تذاكر المباريات، منبها إلى ضرورة التأكد من حجز الطيران والفنادق قبل شراء التذاكر، والتأكد من صلاحية جواز السفر أكثر من 6 أشهر قبل شرائها.