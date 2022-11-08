عقدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اجتماعا للجنة الدائمة للتنسيق والمتابعة لأعمال الطرق وشبكات مياه الأمطار والصرف الصحي بالمشاريع الإسكانية بمشاركة نائب المدير العام لشؤون التنفيذ م.راشد العنزي ونائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم م.ناصر خريبط وقياديي المؤسسة ووزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري وبحضور بعض الجهات ذات الصلة ممثلة في الهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت (شرطة حماية البيئة). وقدم م.راشد العنزي عرضا مرئيا عن المنظومة الجديدة والمزايا التي توفرها، حيث يتم تصريف مياه الأمطار ذاتيا إلى باطن الأرض بعد فلترتها من الأتربة والعوالق والزيوت، ودون الحاجة إلى استخدام النظام التقليدي بنقلها وإلقائها بالبحر عن طريق أنابيب ومجارير أمطار بأطوال كبيرة جدا وذات كلفة باهظة. وأوضح نائب المدير العام لشؤون التنفيذ أن المنظومة الجديدة تحتوي على 89 خزان ترشيح موزعة على كامل مساحة المشروع. وبين آلية عمل هذه الخزانات وكيفية صيانتها لضمان استمرارية تشغيلها بكفاءة عالية.