حققت سيارة جينيسيس G90 السيدان الفاخرة المركز الأفضل بين منافساتها في فئة السيدان الفاخرة ضمن جوائز قطاع السيارات السنوية التي تنظمها وكالة «بي آر ارابيا» المتخصصة في الاتصالات التسويقية والإعلامية بقطاع السيارات في المملكة العربية السعودية، وأقيم الحفل في مدينة جدة بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لتجار السيارات في المملكة.



وبعد شهر من حملة تصويت التي أطلقتها الوكالة على موقع الإلكتروني للجائزة، شارك فيها اكثر من 140 ألف شخص، حققت G90 النسبة الأعلى من التصويت وتصدرت المنافسة بفئة سيارات السيدان الفاخرة بعد تحقيقها 41% من عدد المشاركين بالتصويت وقد استحق المدراء التنفيذيون بشركة جينيسيس الشرق الأوسط وموزعيها بالمملكة العربية السعودية شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، شركة الوعلان للتجارة، وشركة المجدوعي للسيارات جائزة المركز الاول.



رئيس المكتب التنفيذي لعلامة جينيسيس بالشرق الأوسط وأفريقيا عمر الزبيدي، عبر عن سعادته بتحقيق هذه الجائزة مؤكدا التزام علامة جينيسيس بتقديم أرقى الطرازات وأفخمها على مستوى العالم لتحافظ على ريادتها في هذا المجال وشكر الجمهور الذين قاموا بالتصويت لسيارة G90 والتي تستحقها عن جدارة.



وأطلقت سيارة سيدان الفاخرة في وقت سابق من هذا العام في منطقة الشرق الأوسط، وبعدما خضعت للتطوير في 2018، حيث قدمت G90 أول تغيير كامل للطراز منذ ثلاث سنوات، لتعبر عن فخامتها بفضل التصميم العصري والأنيق الذي تفخر بها جينيسيس.

ويعبر الطراز عن توجه جديد وجريء في عالم السيارات الفاخرة من خلال تضمين عناصر المساعدة المتطورة التي تجعل القيادة أكثر بساطة، إلى جانب مجموعة متنوعة من التقنيات الجديدة التي تعزز تجربة قيادة السيارة.