علي إبراهيم



كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة التجارة والصناعة لـ «الأنباء» أن قضية الاعتداء على مفتشي قطاع الرقابة التجارية بوزارة التجارة من قبل مجموعة من الوافدين في منطقة الضجيج تحظى بمتابعة لحظية من قبل وزير التجارة والصناعة مازن الناهض ووكيل الوزارة محمد مخلف العنزي.



وأكد المصدر أن من ضمن الضبطيات التي تم رصدها خلال الحملة على محلات الأثاث قيام العاملين ببيع أثاث مستعمل على أنه جديد وهو ما يندرج تحت بند الغش التجاري، بالإضافة إلى التلاعب بالأسعار والعمل بدون تراخيص.



وأشار إلى أن عدد المعتدين في تزايد، وأن رجال وزارة الداخلية يعملون على تفريغ الكاميرات للوصول إلى جميع المعتدين.



وقال إن الوزارة مستمرة في حملاتها على جميع الانشطة لضبط الأسواق وأن الأيام المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت.