أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان الشركات النفطية ستقوم خلال الفترة المقبلة بملء الشواغر الوظيفية على مستوى نواب الرئيس التنفيذي والبالغة حاليا نحو 14 شاغرا (من قياديي الصف الثاني).

وفي التفاصيل قالت المصادر ان هناك 10 شواغر على مستوى نواب الرئيس التنفيذي في 4 شركات نفطية كالتالي: 3 شواغر في شركة نفط الكويت و2 في البترول الوطنية و2 في صناعة الكيماويات البترولية ومنصب في شركة كيبك ومنصب في البترول العالمية ومنصب في شركة نفط الخليج.

وقالت ان هناك 4 شواغر في مؤسسة البترول الكويتية على مستوى نواب الأعضاء المنتدبين في التسويق العالمي والشؤون الإدارية.