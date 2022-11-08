اعلن رئيس مجلس ادارة جمعية المنابر القرآنية د.محمد الشطي عن اطلاق الجمعية لمشروع كفالة 50 يتيما في ارض الإسراء- فلسطين هذا الأسبوع، مؤكدا أن كفالة اليتيم من أجلّ الأعمال وأعظمها ثوابا عند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

وقال: لقد حث القرآن الكريم على رعاية اليتامى والقيام بمصالحهم والتحذير من أذيتهم أو إهمالهم في أكثر من 20 موضعا، في كتابه الكريم، واستشهد د.الشطي بما أورده الإمام البخاري في «صحيحه» عن سهل بن سعد ÿ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا..» واشار الى إصبعيه السبابة والوسطى، وبين د.الشطي ان الله سبحانه وتعالى جعل الجنة جزاء العطف على اليتيم وجبر خاطره، وان القائم بالإنفاق عليه أو المسؤول عن تربيته موعود بمرافقته ژ في جنات النعيم.

كما بين أن الرسول الأكرم اخبر بأن خير البيوت هو البيت الذي يكرم فيه اليتيم.. ويحتويه رحمة وشفقة به، فقال: «خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه».

والقائم بأمور اليتيم هو المتكفل به ديناً ودنيا، وذلك بالنفقة والكسوة، والتربية والتأديب.

وشكر د.الشطي المحسنين وأهل الخير من المواطنين والمقيمين الذين يتفاعلون مع كافة المشاريع الخيرية والإنسانية التي تطرح عليهم من مؤسسات الخير المنتشرة في ربوع الكويت، داعيا الله عز وجل أن يديم على الكويت وأهلها نعمة الأمن والأمان وان تظل منارة للخير والعطاء الإنساني.