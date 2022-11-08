أحمد مغربي

قالت الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وضحة أحمد الخطيب إن مصافي الشركة هي بمنزلة القلب النابض لأعمال الشركة، وعليها تقع المسؤولية الكبرى في تسيير وتطوير عمليات تكرير النفط، وهذه الأهمية لا تنتقص بأي حال من أهمية بقية قطاعات ودوائر الشركة، التي تعمل جميعها كفريق واحد، وتسهم من خلال تعاونها وتكاتفها في تنفيذ وإنجاح سياسات وخطط ومشاريع الشركة.

حديث الخطيب جاء في رسالة موجهة الى موظفي الشركة بمناسبة صدور قرار من مؤسسة البترول الكويتية بتعيينها في منصب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية.

وذكرت الخطيب: «نبدأ اليوم من حيث انتهى من سبقونا، وسوف نسعى بكل جدية وإخلاص إلى مواجهة استحقاقات مرحلة ما بعد تشغيل مشروع الوقود البيئي، بما في ذلك العمل على زيادة طاقة التكرير، ومواكبة التطور العالمي في مواصفات وجودة المشتقات النفطية، كي نستمر في تلبية احتياجات السوق المحلي، ونتمكن من الوفاء بمتطلبات الأسواق العالمية، ونصبح أكثر قدرة على فتح أسواق عالمية جديدة أمام منتجاتنا».

وتابعت: «سوف تستمر «البترول الوطنية» في مشاريعها التطويرية، مرتكزة في خططها على كوادرها البشرية الوطنية، التي تعد رأس مال الشركة وثروتها الحقيقية، وستحظى دائما باهتمامنا وعنايتنا، من خلال تعزيز مكتسباتها الوظيفية، وتطوير مهاراتها وقدراتها، وتوفير فرص التدريب والتأهيل المتقدمة التي تمكنها من أداء دورها على الوجه الأمثل».

وأضافت: «نؤمن في هذا الصدد بأن بقاء الشركة ضمن دائرة المنافسة العالمية يتطلب منا تشجيع موظفينا على الابتكار، وإفساح المجال أمامهم لإظهار طاقاتهم الإبداعية الخلاقة، وهذه السياسة ليست حديثة عهد في «البترول الوطنية»، لكننا سنعمل أكثر على تعزيزها خلال المرحلة المقبلة، حرصا منا على توفير حلول مبتكرة، تسهم في تطوير وتحسين جودة أعمالنا».

وأعربت الخطيب عن اعتزازها البالغ بالثقة التي أولاها إياها مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية باختيارها لتولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية، وامتناني لثقة مجلس إدارة شركتنا الرائدة، التي أفخر كثيرا كوني من أبنائها، حيث تدرجت في وظائفها منذ بداية مسيرتي المهنية.

وقالت: «أسجل بهذه المناسبة شكري الجزيل للرئيس التنفيذي السابق الأخ الفاضل وليد البدر، الذي تولى مسؤولية إدارة «البترول الوطنية» في واحدة من أصعب المراحل التي مرت بها، ولا شك أننا تعلمنا منه الكثير، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمواصلة مسيرة النجاح التي صنعها هو والأجيال المتعاقبة من المسؤولين والعاملين في الشركة منذ تأسيسها في عام 1960 وحتى يومنا هذا».