ثامر السليم



أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة ورئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة مي البغلي متابعتها لواقعة تعرض أطفال للعنف وملابساتها.



وقالت انها قامت بتوجيه الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتواصل مع الحالة فورا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، بالإضافة إلى تشكيل فريق تدخل سريع يضم جميع الجهات المختصة لرصد جميع حالات الإساءة والعنف خاصة تجاه الأطفال، والاستعانة بكل الخبرات والطاقات من خلال برنامج التأهيل النفسي لمساعدة كل من يتعرض منهم أو ذويهم لأي نوع من أنواع العنف أو الإساءة أو التحرش.