أعلنت شركة المباني عن تحقيقها إنجازين جديدين يضافان إلى رصيدها، من خلال فوزها بجائزة العلامة التجارية العالمية لعام 2022 عن فئة التطوير العقاري، كما حصد الالأفنيوز الجائزة نفسها عن فئة المراكز التجارية للتسوق لعام 2022، حيث منحت هذه الجوائز خلال النسخة الخامسة عشرة من حفل توزيع جوائز العلامة التجارية العالمي World Branding Awardsالذي أقيم مؤخرا في قصر كنسينغتون في لندن، وهو الحدث العالمي الأرقى شأنا الذي يعنى بتكريم العلامات التجارية.



المباني الوحيدة عالمياً بـ «جائزتين»



وقد أعربت المباني عن اعتزازها بحصولها على هاتين الجائزتين من بين العديد من الشركات المشاركة، خاصة أنها الشركة الوحيدة عالميا التي حصدت جائزتين، الأمر الذي يعكس نمو المباني المستمر والاهتمام المتواصل بتقديم الجودة وأعلى المعايير العالمية في المشاريع التي تمتلكها الشركة، وتقديم حلول استثمارية مبتكرة تلبي طموحات عملائها.



كما أوضحت المباني أن: فوز الالأفنيوز ما هو إلا تأكيد على المساعي والجهود المبذولة التي تتبعها الإدارة لتميز علامة الالأفنيوز المستمر على مستوى المنطقة والعالم من خلال التصميم المبتكر والخدمات التي يوفرها لزواره لتقديم أفضل تجربة تسوق وترفيه.



جهود دؤوبة في سوق دائم التطور



من جانبه، قال ريتشارد رولز، رئيس مجلس إدارة منتدى تكوين العلامات التجارية العالمية: «بعد فترة توقف طويلة بسبب الجائحة، يسعدنا الإعلان عن عودة جوائز العلامات التجارية العالمية في قصر كنسينغتون، حيث يثبت سلوك المستهلك المتغير باستمرار والتحول في مناهج التسويق على مدار العامين الماضيين أنه مع القليل من الخيال والإبداع، يمكن للعلامات التجارية أن تتجاوز توقعات الجميع، والجوائز هي طريقتنا للاحتفال بهذا التطور مع كل علامة تجارية تستحق الفوز هذا العام».



وأضاف: «هذا العام، شارك أكثر من 150.000 مستهلك في عملية الترشيح على مستوى العالم، مما يثبت أن الفوز بجائزة تكوين العلامة التجارية العالمية يعد بالفعل إنجازا مميزا».



مشاركة من جميع أنحاء العالم



تجدر الإشارة إلى أن النسخة الخامسة عشرة من جوائز تكوين العلامة التجارية العالمية «وورلد براندينج فوروم» شهدت ترشيح أكثر من 3.500 علامة تجارية من أكثر من 45 دولة للحصول على لقب «العلامة التجارية للعام»، وأعلن عن فوز أقل من 250 من بينها.

وقد استقبل حفل توزيع الجوائز أكثر من 100 ضيف من جميع أنحاء العالم للاحتفال بالنجاحات والإنجازات التي حققتها بعض أفضل العلامات التجارية في العالم، وذلك في مقر الجائزة في قصر كنسينغتون في لندن.



جدير بالذكر أن جوائز العلامة التجارية العالمية هي من تنظيم «وورلد براندينج فوروم»، المنظمة العالمية غير الربحية التي تكرس جهودها لتطوير معايير تكوين العلامة التجارية، بما ينعكس إيجابيا على المستهلكين، حيث تتولى المنظمة تنظيم ورعاية مجموعة من البرامج التعليمية، كما تتولى نشر أخبار تكوين العلامة التجارية على موقعها الإلكتروني الذي يصل إلى جمهور عالمي.