أسامة دياب

أكدت سفيرة اندونيسيا لدى الكويت لينا ماريانا أن بلادها موطن لأكثر من 275 مليون نسمة، ورابع أكبر دولة من حيث تعداد السكان وأكبر دولة أرخبيلية في العالم مع أكثر من 17 ألف جزيرة.



جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة اندونيسيا لدى البلاد مساء أمس الأول في فندق الريجينسي بمناسبة الذكرى



الـ 77 لاستقلال جمهورية إندونيسيا بحضور رسمي وديبلوماسي وشعبي كبير، حيث شمل الحفل عددا من العروض الفلكلورية الإندونيسية التي نالت استحسان الحضور. وقالت ماريانا في كلمتها خلال الحفل: عندما أصبحت إندونيسيا مستقلة قبل 77 عاما، كانت والعديد من دول العالم، خاصة في آسيا وأفريقيا، تواجه التحديات الاستعمارية، مضيفة: إننا نواجه وباء عالميا، وتغيرا مناخيا، وجوعا، وصراعات تسلح تسببت في أزمات على صعيد الأمن والغذاء والطاقة والاقتصاد، وعلى الرغم من تلك التحديات والأزمات، فقد أثبتت إندونيسيا أنها واحدة من أقوى الدول التي حافظت على مرونتها الاقتصادية مع 4.9% فقط من التضخم، أي أقل بكثير من متوسط التضخم في ​​بلدان المنطقة.



وأضافت: بالنسبة للربع الثالث من عام 2022، يظهر الناتج المحلي الإجمالي لدينا أيضا نموا إيجابيا بنسبة 5.4%، وبالوتيرة الحالية من المتوقع أن تكون إندونيسيا سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2040، كما تستضيف قمة مجموعة العشرين 15 و16 نوفمبر الجاري، وستصبح رئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا العام المقبل، وستنتهز هذه الفرصة لتعزيز السلام والاستقرار في العالم والمنطقة.



وتابعت: قبل 54 عاما، أقامت الكويت وإندونيسيا علاقات ديبلوماسية في 28 فبراير 1968، مشيرة إلى أن الكويت لاعب مركزي وأقدم ديموقراطية في المنطقة، ولكل من الكويت وإندونيسيا أهدافا متشابهة للحفاظ على الاستقرار في العلاقات الدولية، وبوجود هذا الطموح المماثل، سيكون من المفيد لكل من الكويت وإندونيسيا توسيع التعاون خارج النطاق الثنائي وتقديم الدعم لبعضهما في المنتديات العالمية.



وأعربت عن امتنانها وتقديرها للوفد الثقافي الذي جاء للمشاركة في الاحتفال بقيادة عضو مجلس الشيوخ الإندونيسي في مقاطعة سومطرة الغربية إيما يوهانا، ود.نيتي براسيتياني من البرلمان واللجنة القضائية وسوكما فيوليتا ومحافظ مقاطعة جاوا الغربية للفترة من 2008- 2018 د.أحمد هريوان.